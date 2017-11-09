Политолог: сам факт переговоров Путина и Трампа – это позитивный сигнал

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют провести встречу 10 ноября, заявили в Кремле. Политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, какие вопросы могут быть затронуты на встрече лидеров.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 10 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он указал, что "время сейчас согласовывается".

Накануне Ушаков напомнил, что оба лидера будут участвовать в саммите АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября. По его словам, вполне логично, что Путин и Трамп поговорят там.

Помощник президента добавил, что Москва готова к "отдельной обстоятельной двусторонней встрече", поскольку "есть что обсуждать". Он уточнил, что это касается и отношений между двумя странами, и международной проблематики – "начиная от Сирии и кончая КНДР".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча состоится, если у лидеров будет "что обсудить по существу". А президент США Дональд Трамп назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Помимо этого, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.

Последний раз лидеры общались на полях саммита G20 в Германии в июле.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что на встрече лидеров может быть затронут целый комплекс проблем международных отношений.

"Прежде всего, это ситуация в Сирии после ухода с ее территории ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.), это проблема дальнейшего урегулирования сирийского конфликта, разграничение зон влияния. Может рассматриваться вопрос, связанный с северокорейской ядерной программой. Дональд Трамп призывает Россию присоединиться к усилиям Америки и, как он уверяет, к усилиям Китая по давлению на КНДР по ядерным вопросам. Третий вопрос – это Украина, ситуация, связанная с текущим конфликтом. И, наконец, есть большой спектр проблем, связанный именно с двусторонними отношениями: это и введение новых санкций, и ограничение работы дипломатический миссий. Все эти вопросы, видимо, будут обсуждаться. Я не думаю, что будут достигнуты какие-то прорывные решения. Но сам факт переговоров – это достаточно позитивный сигнал, говорящий о том, что обе стороны, несмотря на определенного рода недоверие друг к другу, все-таки готовы обсуждать вопросы на личной встрече лидеров", – сказал Александр Сафонов.

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