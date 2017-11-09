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Ганжара: у крымчан слова Собчак о Крыме вызывают исключительно раздражение

15:5009.11.2017
(обновлено: 15:51 09.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак на пресс-конференцииТелеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ, заявила, что поддерживает антироссийские санкции США и повторила, что считает Крым украинским. Ее слова в эфире радио Sputnik прокомментировал крымский депутат Владислав Ганжара.

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, заявила, что поддерживает антироссийские санкции США.

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Политолог: слова Собчак о Крыме не соответствуют уровню серьезного политика

"Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым – украинский", – сказала Собчак в интервью телеканалу CNN.

При этом, по словам телеведущей, обычные люди не должны страдать из-за санкций. "Например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают?" – отметила она.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Политолог: заявление Собчак по Крыму – это послание Западу

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс считает высказывание Собчак "неимоверной глупостью". "Или она не понимает, что происходит в мире, или эти заявления – пиар-ход и желание заработать себе какие-то плюсы", – добавил он.

Собчак ранее уже называла Крым украинской территорией, а также предложила провести на полуострове новый референдум.

Заявления Ксении Собчак по поводу Крыма в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.             

"На мой взгляд, госпожа Собчак, делая такое заявление – а это уже не первое ее заявление по поводу принадлежности Крыма – в первую очередь противопоставляет себя абсолютному большинству жителей не только Республики Крым, но и всей Российской Федерации в целом. Этим она ставит себя в ряд тех маргинальных политиков, которые сегодня у нас в стране, к сожалению, придерживаются такой позиции и которых поддерживает не более 2% населения. И, конечно же, у крымчан такие слова вызывают исключительно раздражение и непонимание: как человек, который заявляет о своем желании быть кандидатом в президенты, по сути посягает на территориальную целостность нашей страны, поскольку для нас вопрос о воссоединении Крыма с Российской Федерацией закрыт раз и навсегда", – сказал Владислав Ганжара. 

По его мнению, подобная позиция не сможет найти понимания значительного числа граждан РФ. 

"Учитывая такую позицию госпожи Собчак, лично я посоветовал бы ей вести свою политическую деятельность не в Российской Федерации, а, например, в соседней Украине. Также посоветовал бы ей там вести и свою избирательную кампанию – на Украине политических клоунов очень много и я думаю, что там она нашла бы себе и достойных политических партнеров, и достойных оппонентов", – сказал Владислав Ганжара. 

Собчак в октябре заявила, что намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году и позиционирует себя как кандидата "против всех". Помимо нее о планах баллотироваться объявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, а также журналистка и правозащитник Екатерина Гордон и лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова. В среду стало известно о выдвижении в кандидаты лидера КПРФ Геннадия Зюганова. 

В 2014 году на фоне воссоединения Крыма с Россией и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.

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