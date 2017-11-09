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Эксперт о планах США по РСД: на бумаге разрабатывать можно что угодно

14:4109.11.2017
(обновлено: 14:47 09.11.2017)
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© Flickr / U.S. Missile Defense AgencyЗапуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAADЗапуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Конгресс США одобрил выделение $58 млн на создание ракеты средней дальности (РСД). Военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент США и Пентагон.

Конгресс США одобрил выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности. Это следует из проекта оборонного бюджета на 2018 год, который согласовали палата представителей и сенат.

Запуск тактической ракеты армии США MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 5 июля 2017
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Чьи ракеты меньше? США грозятся выйти из Договора РСМД

Данное решение приняли "в ответ на нарушение Россией договора РСМД, включая программу исследований и разработок по наземной ракете средней дальности".

Сообщается, что на эти цели выделят 58 млн долларов.

Таким образом, законодатели разрешают, но не обязывают Пентагон разрабатывать такую ракету, что может стать нарушением соглашения по РСМД.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Военный эксперт о возможном выходе США из ДРСМД: вальс танцуют вдвоем

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в создании систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США довольно часто звучали призывы подготовить законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и создаст условия для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

При этом Пентагон, Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора Вашингтон не предпринимал.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в Государственном департаменте США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Россия опять что-то нарушила: в США почти придумали, что

По мнению Москвы, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты – последние по договору о РСМД нельзя размещать на суше.

Что касается обвинений США российской стороны в нарушении ДРСМД, то, по мнению члена Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военного эксперта Виктора Мураховского, здесь существует определенный парадокс. 

"Американские СМИ и конгресс США уже много лет заявляют, что якобы Россия нарушает договор РСМД. Но в рамках консультационного органа по этому договору, который состоит из представителей США и России, никаких официальных претензий к нам не предъявлялось. Вот в чем парадокс", – сказал Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik.

По его словам, выделяемой в США суммы в 58 млн долларов на создание ракеты средней дальности будет недостаточно.

"Это ничтожная сумма. Выделенные деньги, если будет принято решение Пентагоном их использовать по назначению, это только на бумажную работу. То есть на всякие теоретические изыскания, выработку технического задания, на разработку технических требований и т.д. Чтобы действительно разработать ракету средней дальности, провести опытно-конструкторскую работу и представить опытный образец для серийного производства, на это потребуется немало миллиардов долларов", – сказал военный эксперт.

При этом он отметил, что на данной стадии США формально не нарушают договор РСМД. 

"Окончательное решение будет за президентом США (Дональдом Трампом) и Пентагоном. Формально сейчас это не является нарушением договора РСМД – нарушением является изготовление, испытание компонентов таких систем. Но в настоящее время не та стадия. На бумаге можно что угодно разрабатывать. Пока это не дошло до железа, формально это не нарушает договор", – заключил Виктор Мураховский.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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igor.bragilevsky
Ну, надо же, какой эксперт!
15:56
09.11.2017
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