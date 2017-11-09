Мнение: украинцы как праздновали День ВДВ, так и будут праздновать

На Украине "декоммунизировали" День ВДВ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что украинские власти последовательны в своем курсе "быть подальше от России", но желаемого эффекта не достигают.

Министерство обороны Украины решило перенести дату празднования Дня ВДВ со 2 августа на 21 ноября. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Начиная с этого года, свой профессиональный праздник десантники будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа (как было еще в советские времена)", – отмечается в сообщении.

Член рабочей группы по реформированию ВДВ Василий Павлов в эфире радио "Армия FM" объяснил причину принятого решения тем, что нынешний день ВДВ никак не связан с Украиной.

"2 августа – это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. То есть это произошло в Советском Союзе. К украинскому десанту эта дата не имеет никакого отношения", – сказал он.

Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины заменило военнослужащим голубые береты на бордовые. Свое решение оно объяснило тем, что голубые береты используют лишь семь стран, включая Россию, а бордовые – 59 государств.

Как пишет "Страна.ua", украинские десантники раскритиковали нововведение. Военнослужащие считают, что высшее командование занято не тем делом, а тот факт, что голубые береты были при СССР в ВДВ – еще не повод "декоммунизировать" традицию и символ войск.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов отметил, что украинские власти последовательны в своем курсе, но желаемого эффекта не достигают.

"Все привычные праздники на Украине стараются отменить, отвязать от дат, связанных с Советским Союзом или с Россией. В этом плане украинские власти последовательны: они взяли курс на то, чтобы быть подальше от России, от советского прошлого, и продолжают этот курс. Но, как говорится, только добавляют людям праздников. Потому что десантники всего бывшего СССР, как праздновали День ВДВ в один день – 2 августа, так и будут праздновать. Или как праздновали на Украине 23 февраля День Советской армии и Военно-морского флота, так и будут праздновать. Хотя официально эти праздники теперь отмечают в другой день", – сказал Владимир Корнилов.

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