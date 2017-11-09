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Депутат: на чем полетит украинский "стратегический" дрон – страшно подумать

13:2009.11.2017
(обновлено: 13:21 09.11.2017)
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© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкБПЛА на выставке военной техники и оборудования в КиевеБПЛА на выставке военной техники и оборудования в Киеве
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил о планах создания беспилотника, который будет мониторить территорию РФ вплоть до Камчатки. Эти планы прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

На аэродроме в Киевской области прошли первые испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Горлица" производства украинского госпредприятия "Антонов". Как сообщили украинские СМИ, на испытаниях присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Украинский военнослужащий запускает БПЛА
© AFP 2017 / Petro Zadorozhnyy
Политолог: украинские беспилотники будут следить за Россией? Это фантастика

Турчинов отметил, что новый беспилотник способен непрерывно держаться в полете семь часов и работать на высоте пять километров, а дальность его полета – более тысячи километров. БПЛА может вести разведку и применять ракеты "воздух-земля".

"Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующий шаг – беспилотники стратегического уровня. Мы должны понимать не только, что происходит в Подмосковье, но и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке и в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах", – приводит слова секретаря СНБО "Укринформ".

Сомнения в реалистичности этих планов высказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. 

"Сегодня украинские беспилотники летают "на дровах", готовится следующее поколение – "на угле", на чем полетит их "стратегический" дрон – страшно подумать. Все свои и без того скромные силы Украина тратит на бесперспективную войну вместо того, чтобы работать по налаживанию мира с Россией. Заявление украинских официальных лиц о стратегическом беспилотнике – это светошумовая граната: звук сильный, а эффект холостой. Даже перспективные натовские беспилотники не способны заглянуть вглубь нашей страны, не говоря уже о том, что "импортные" дроны не решаются пересечь красную линию, где их сразу же перехватят. Как далеко собирается лететь Александр Турчинов на своем дроне, да чтоб еще и кочегары не устали – мне до сих пор не понятно. Тем более что украинская военная мысль уже показала себя, что называется, с нелицеприятной изнанки – разваливающиеся танки и многое другое", – сказал Руслан Бальбек радио Sputnik.

Кроме того, по его словам, даже при условии, что украинские предприятия будут когда-нибудь способны создать БПЛА, о котором заявил Турчинов, задачи, которые ставит секретарь СНБО, совершенно нереальны. 

"Как истинный дилетант Турчинов делает заявления, что украинский дрон будет отсматривать всю территорию России от Ростова до Дальнего Востока. А он что-нибудь слышал о радиоэлектронной борьбе, в технологиях которой Россия является мировым лидером? Боюсь, что после включения наших станций помех украинский дрон передаст Турчинову только жовто-блакытную картинку", – заключил Руслан Бальбек.

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