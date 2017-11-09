Политолог: запрет США на "российский госконтент" – конкурентный акт

В США хотят запретить "российский государственный контент" в телесетях. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин, американская сторона хотела бы нейтрализовать тот эффект, который СМИ РФ производят на американскую аудиторию.

Сенат США предложил запретить дистрибьюторам включать в свои сети "российский государственный видеоконтент". Об этом говорится в согласованном проекте оборонного бюджета на 2018 год.

По мнению конгрессменов, телестанциям нельзя передавать контент, который "контролируется или финансируется российским правительством".

"Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством России, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей", – говорится в согласованном проекте.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу российских СМИ. Так, власти обязали телеканал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроили разбирательство в конгрессе по вопросу "влияния RT через соцсети на президентские выборы".

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин высказал мнение, что американская сторона хотела бы нейтрализовать тот эффект, который Россия производит на американскую аудиторию.

"Речь идет о планомерном, расчетливом, конкурентном воздействии на Россию. Понятно, что проиграв в информационной войне, США теперь попытаются нейтрализовать тот эффект, который Россия получила на американском рынке. Другое дело, что на России это вряд ли как-то отразится. Здесь, скорее, речь идет о внутриамериканских делах и противоречиях. Руководство США пытается нейтрализовать влияние России на собственную аудиторию, не в силах изменить ситуацию в свою пользу. В том, что запрет появился в оборонном бюджете, нет ничего удивительного – именно оборонный бюджет является основой для информационного противодействия России. Именно из него поступают значительные средства в НКО, другие организации, которые занимаются информационной войной с российской стороной", – сказал Алексей Мухин.

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