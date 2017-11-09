Мнение: США потратят $4,6 млрд на "психологические операции" против РФ

Конгресс США выделит 4,6 млрд долларов на "противодействие" России. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что основные средства будут потрачены на информационную войну против РФ.

В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 4,6 млрд долларов на "противодействие" России в Европе.

В частности, документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США, одобряют предоставление 350 млн долларов военной помощи Киеву. Средства могут быть выделены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", предусматривающей поставки "летальных оборонительных вооружений".

Кроме того, согласованный проект бюджета предусматривает выделение 100 млн долларов на помощь Литве, Латвии и Эстонии для отражения "российской агрессии".

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что основные средства будут потрачены на информационную войну против России.

"Совершенно очевидно, что большая часть этой суммы пойдет на всякого рода психологические, информационные операции. Это распространено в Пентагоне, это часть гибридной войны, которая сейчас очень популярна на Западе. Это будут операции, направленные на представление имиджа России в мире в негативном свете. Деньги потратятся на информационную поддержку присутствия американских войск в Европе, их размещения вдоль российских границ. Как раз для этого нужна очень серьезная информационная обработка европейского населения. Может, часть денег пойдет на логистическое обеспечение: например, на поддержку натовских центров информации и разведки, которые уже развернуты в Восточной Европе. Балтийские страны могут потратить выделяемые им деньги на развитие военной инфраструктуры у российских границ. Но и на поддержание антироссийской истерии, которая и так уже зашкаливает", – сказал Иван Коновалов.

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