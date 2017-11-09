Политолог: Россия может сыграть роль медиатора в отношениях США и КНДР

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

В Москве назвали дату встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Трамп призвал Россию помочь в решении проблемы КНДР. Политолог Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik предположила, что именно Трамп подразумевает под помощью.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 10 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он указал, что "время сейчас согласовывается".

Накануне Ушаков напомнил, что оба лидера будут участвовать в саммите АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября. По его словам, вполне логично, что Путин и Трамп поговорят там.

Помощник президента добавил, что Москва готова к "отдельной обстоятельной двусторонней встрече", поскольку "есть, что обсуждать". Он уточнил, что это касается и отношений между двумя странами, и международной проблематики – "начиная от Сирии и кончая КНДР".

Ранее президент США назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь в решении проблемы КНДР. Помимо этого, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.

Последний раз лидеры России и США общались на полях саммита G20 в Германии в июле.

В Москве считают, что отношения двух стран находятся на "беспрецедентно низком уровне". В 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав РФ и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, востоковед-политолог Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что Россия могла бы сыграть важную роль в нормализации отношений между США и КНДР.

"Когда Трамп говорит о том, что Россия могла бы помочь урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, нужно понимать, что, прежде всего, он имеет в виду ужесточение режима санкций и максимальное присоединение к ним России и Китая. Россия, с одной стороны, является ответственным членом мирового сообщества, поэтому к санкциям против КНДР она присоединилась. Но Россия, как и Китай, стремятся не задавить Северную Корею, а все-таки включать ее в диалог. А когда мы максимально ужесточаем санкции, диалога быть не может. Соответственно Россия выступает за уравновешенные отношения и стремится, скажем так, балансировать в этой ситуации. То есть не ужесточать режим санкций. В целом же Россия могла бы сыграть роль медиатора в отношениях США и КНДР", – сказала Ирина Ланцова.

Саммит форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) состоится в городе Дананг. В нем примут участие главы государств и правительств многих стран, в том числе России, США, Австралии, Канады, Китая, Южной Кореи. По итогам саммита планируется принять совместную декларацию, в которой будет дана оценка региональной и мировой экономической ситуации и намечены шаги на будущее.

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