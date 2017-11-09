Мнение: ИГ* покидает Сирию. Но где окажутся террористы?

Правительственные войска взяли под контроль последний оплот ИГ* в Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов выразил мнение, что ситуация в регионе по борьбе с терроризмом упрощается и усложняется одновременно.

Сирийская армия взяла под полный контроль город Абу-Кемаль, являющийся последним оплотом террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в стране. Об этом сообщил РИА Новости полевой командир вооруженных сил Сирии.

Солдаты и офицеры, по словам военного, приступили к прочесыванию города, чтобы очистить его от мин и взрывных устройств, оставленных террористами.

Как отметил представитель сирийской армии, террористы бегут из-за стремительного наступления правительственных войск, а также продвижения союзных сил со стороны Хмеймы в провинции Хомс. По его данным, боевики отступают в направлении деревни Аль-Сукария, переправляясь через реку Евфрат на восточный берег.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов выразил мнение, что ситуация в регионе по борьбе с терроризмом упрощается и усложняется одновременно.

"Эти успехи в Сирии ожидаемые – это действия сил международной коалиции, активные действия России, ее партнеров и союзников. Действительно, ИГ* покидает Сирию. Но где террористы оказываются? Американцы помогают боевым командирам подразделений ИГ* перебираться в другие страны – в Афганистан, Йемен, часть войск оказывается на территории Ирака. Это говорит о том, что ИГ* продолжает использоваться как механизм давления на неугодные США режимы в регионе. Кроме того, в Сирии на смену ИГ* приходят новые силы, и ситуация не упрощается, а на нескольких направлениях даже усложняется. Например, намечается большая битва сирийских курдов за свою автономию, и если им удастся ее пробить в Сирии, то следующими будут Турция и Иран. Так что ситуация в регионе пока не внушает оптимизма – с одной стороны, она упрощается, а с другой – усложняется", – сказал Станислав Тарасов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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