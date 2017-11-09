Эксперт: Европе не нужен газопровод "Северный поток - 2"? Странная позиция

Еврокомиссия сочла бессмысленным "Северный поток - 2". Эксперт Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik прокомментировал эту позицию, отметив, что пока альтернативы российскому газу в Европе нет.

Европа не нуждается в газопроводе "Северный поток — 2", поскольку в будущем потребление "голубого топлива" в Евросоюзе сократится, говорится в материалах Еврокомиссии.

В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как "Северный поток — 2", пояснили в правительстве Европейского союза.

Кроме того, Брюссель пообещал и дальше поддерживать транзит российского газа через Украину.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев назвал такую позицию странной.

"Пока альтернативы российскому газу в Европе нет. И все разговоры о том, что американцы будут поставлять сжиженный газ, с экономической точки зрения, абсолютно бессмысленны, потому что этот газ существенно дороже. И в ближайшей перспективе, если говорить об энергоснабжении Западной Европы, Евросоюза, альтернативы у них не будет. А с учетом политической ненадежности Украины как транзитера, с учетом крайней изношенности украинской ГТС, новые ветки газопроводов, как по северному маршруту, так и по южному (если вспомнить про "Турецкий поток"), конечно, крайне необходимы. Поэтому заявление Еврокомиссии достаточно странное", — сказал Игорь Ковалев.

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