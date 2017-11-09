Политик: разрыв дипотношений с РФ Порошенко рассматривает как свое спасение

В Раде заявили, что президент Украины Петр Порошенко против разрыва дипотношений с РФ. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что дискуссии вокруг этого вопроса нужны Порошенко для поднятия собственного рейтинга.

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает предложение по разрыву дипломатических отношений с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

"Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью", — сообщил парламентарий в эфире одного из украинских телеканалов.

Предложение разорвать дипотношения Украины с Россией содержится в тексте поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая была подана в профильный комитет парламента. По словам депутата Андрея Тетерука, поправка внесена группой депутатов от политической силы "Укроп", разорвать отношения предлагается в трехмесячный срок.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что дискуссии вокруг этого вопроса на Украине нужны Порошенко для поднятия собственного рейтинга.

"В Верховной раде отработана технология различных информационных вбросов для оценки общественного мнения. После быстрой реакции политиков на заявления о том, что Рада готова разорвать дипотношения с Россией, стали появляться комментарии – мол, Петр Порошенко к этому не готов, он этого не желает. Но мы четко должны понимать, что Порошенко работает на обострение. Кроме того, такие проекты самостоятельно членами его блока в Раду не вносятся. Обострение ситуации на Украине, связанное с деятельностью (экс-губернатора Одесской области Михаила) Саакашвили, подстегивают Порошенко к активизации напряженности с Россией. Поэтому вопрос разрыва дипотношений – вполне возможный. Однозначно будет обострение на российско-украинской границе и во взаимоотношениях двух стран. Поскольку это вопрос спасения самого Порошенко, иначе он не усидит "на троне". Он – проект американцев "Украина против России", они его создали, оплатили, и будут доводить до конца", — сказал Вадим Колесниченко.

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