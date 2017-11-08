Политолог: украинские беспилотники будут следить за Россией? Это фантастика

В Киеве планируют "мониторить ситуацию над всей территорией России" с помощью беспилотников. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что у Украины найдется достаточно финансовых ресурсов, чтобы реализовать подобную инициативу.

Киев планирует разработать стратегические беспилотники, способные мониторить ситуацию над всей территорией России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

По его словам, сейчас украинская оборонка может производить беспилотники тактического уровня. При этом предприятие "Антонов" разработало более мощный БПЛА "Горлица". Турчинов рассказал, что этот беспилотник способен достигать высоты пяти тысяч метров, а дальность его полета составляет тысячу километров. "Горлицу" можно использовать для разведки, корректировки огня и стрельбы ракетами "земля – воздух".

По словам Турчинова, следующим шагом будут беспилотники "стратегического уровня".

"Мы должны понимать не только то, что происходит в Подмосковье, а и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке, в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах", – сказал Турчинов на брифинге, который транслировало украинское телевидение.

Политолог Иван Мезюхо считает, что Турчинов, делая подобное заявление, прежде всего, пытался привлечь внимание к себе.

"Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов пытается привлечь внимание СМИ к своей собственной персоне. Я думаю, что у Турчинова есть четкое понимание того, что в случае потенциального переформатирования политического пространства Украины он может лишиться своей должности. И, соответственно, для сохранения себя в политике ему надо будет искать теплое местечко в Верховной раде. А для того, чтобы сейчас туда попасть, необходимо как можно чаще производить на свет различного рода антироссийские заявления", – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Что касается самого потенциального использования беспилотников для слежения за Россией, то, по мнению политолога, вряд ли Киеву удастся это реализовать.

"Александр Турчинов уже не в первый раз выдает на-гора различного рода провокационные заявления. Ряд украинских политиков уже давно забыли о том, что такое здравый смысл. Вообще украинские политики, высказывая различного рода фантастические антироссийские предположения, рассчитывают лишь на то, что их комментарии будут подхвачены СМИ и широко растиражированы не только в рамках украинского информационного поля, но и за рубежом. В целом же я не верю в то, что украинское государство действительно располагает мощными финансовыми ресурсами для того, чтобы организовать работу собственных беспилотников в воздушном пространстве России", – отметил Иван Мезюхо.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Кроме того, в ноябре этого года парламент рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия также будет названа "агрессором".

Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. Российский МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

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