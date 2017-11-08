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Политолог: украинские беспилотники будут следить за Россией? Это фантастика

20:0008.11.2017
(обновлено: 20:04 08.11.2017)
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© AFP 2017 / Petro ZadorozhnyyУкраинский военнослужащий запускает БПЛАУкраинский военнослужащий запускает БПЛА
© AFP 2017 / Petro Zadorozhnyy
В Киеве планируют "мониторить ситуацию над всей территорией России" с помощью беспилотников. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что у Украины найдется достаточно финансовых ресурсов, чтобы реализовать подобную инициативу.

Киев планирует разработать стратегические беспилотники, способные мониторить ситуацию над всей территорией России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Украинские военнослужащие с минометом
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
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По его словам, сейчас украинская оборонка может производить беспилотники тактического уровня. При этом предприятие "Антонов" разработало более мощный БПЛА "Горлица". Турчинов рассказал, что этот беспилотник способен достигать высоты пяти тысяч метров, а дальность его полета составляет тысячу километров. "Горлицу" можно использовать для разведки, корректировки огня и стрельбы ракетами "земля – воздух".

По словам Турчинова, следующим шагом будут беспилотники "стратегического уровня".

"Мы должны понимать не только то, что происходит в Подмосковье, а и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке, в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах", – сказал Турчинов на брифинге, который транслировало украинское телевидение.

Политолог Иван Мезюхо считает, что Турчинов, делая подобное заявление, прежде всего, пытался привлечь внимание к себе.

"Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов пытается привлечь внимание СМИ к своей собственной персоне. Я думаю, что у Турчинова есть четкое понимание того, что в случае потенциального переформатирования политического пространства Украины он может лишиться своей должности. И, соответственно, для сохранения себя в политике ему надо будет искать теплое местечко в Верховной раде. А для того, чтобы сейчас туда попасть, необходимо как можно чаще производить на свет различного рода антироссийские заявления", – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Что касается самого потенциального использования беспилотников для слежения за Россией, то, по мнению политолога, вряд ли Киеву удастся это реализовать.

"Александр Турчинов уже не в первый раз выдает на-гора различного рода провокационные заявления. Ряд украинских политиков уже давно забыли о том, что такое здравый смысл. Вообще украинские политики, высказывая различного рода фантастические антироссийские предположения, рассчитывают лишь на то, что их комментарии будут подхвачены СМИ и широко растиражированы не только в рамках украинского информационного поля, но и за рубежом. В целом же я не верю в то, что украинское государство действительно располагает мощными финансовыми ресурсами для того, чтобы организовать работу собственных беспилотников в воздушном пространстве России", – отметил Иван Мезюхо.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Кроме того, в ноябре этого года парламент рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия также будет названа "агрессором".

Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. Российский МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

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