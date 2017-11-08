Эксперт: нужен или нет "Северный поток-2" – решать не Еврокомиссии

Еврокомиссия сочла ненужным "Северный поток-2". Кроме того, согласованы поправки к Газовой директиве Евросоюза. Эксперт Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ЕК пытается расширить свои полномочия и распространить их на газопровод.

Европа не нуждается в газопроводе "Северный поток-2", поскольку в будущем потребление "голубого топлива" в Евросоюзе сократится, говорится в материалах ЕК.

В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как "Северный поток-2", пояснили в правительстве Европейского союза.

Кроме того, Брюссель пообещал и дальше поддерживать транзит российского газа через Украину.

В среду Еврокомиссия согласовала поправки к Газовой директиве Евросоюза. Они призваны распространить ключевые принципы энергетического законодательства ЕС на все газопроводы, которые связывают его с третьими странами.

На практике юридические изменения затронут только трубопроводы, попадающие в Евросоюз через морскую границу. Поскольку "Северный поток-2" пройдет по морю, на него сейчас не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, третьего энергопакета. Еврокомиссия стремится изменить эту ситуацию. Ее предложения еще должны согласовать Совет ЕС и Европарламент.

Официальный представитель Nord Stream 2 AG ("дочка" "Газпрома", которая реализует "Северный поток-2") в ЕС Себастьян Сасс заявил, что Еврокомиссия ускоряет процесс принятия поправок в энергетическое законодательство и что это может нанести ущерб инвестициям в инфраструктуру региона.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что Еврокомиссия пытается всеми возможными способами расширить свои полномочия, в том числе в вопросе строительства "Северного потока-2".

"Это еще не закон, это законодательная инициатива Еврокомиссии. Они это уже "вентилировали". Существующее законодательство не оставляет никакой роли для европейских институтов в таком проекте, как "Северный поток-2". Да и "Северный поток-1", когда он реализовывался, прошел без их участия. Но Еврокомиссия любит расширять свои полномочия и участвовать в таких вопросах. И они пытаются в этом законодательном предложении расширить свои полномочия. Если эта инициатива будет поддержана, то ЕК будет иметь право выставлять определенные требования к проекту. Но я не думаю, что они могут принимать решение, нужен "Северный поток-2" или не нужен, это решение принимать участникам проекта", – сказал Владимир Фейгин.

По его мнению, несмотря на попытки ЕК затянуть реализацию проекта, "Северный поток-2" будет построен.

"Они (Еврокомиссия) будут стараться сначала затянуть (процесс реализации проекта), а потом поставить такие условия, чтобы этот газопровод если и будет реализовываться, то близко к европейским правилам. Если это произойдет, то, конечно, придется вносить в проект определенные коррективы, надо будет вести соответствующие консультации. Безусловно, его реализация затянется. Может, это и есть одна из не декларируемых целей Еврокомиссии, чтобы продлить использование украинской ГТС. В целом я думаю, что будет сложнее реализовать этот проект в текущих обстоятельствах, но совсем не безнадежно", – отметил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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