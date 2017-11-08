Эксперт: СКР подтвердил, что все заявления Родченкова – "трепотня"

У следствия достаточно доказательств того, что информатор WADA Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов, заявили в СКР. Глава Федерации спортивных журналистов Николай Долгополов в эфире радио Sputnik отметил, что Родченков окончательно подорвал к себе доверие.

Следствием собрано достаточно доказательств того, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову заочно было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По данным Следственного комитета, он давал спортсменам допинг под видом витаминов, а те не знали, какие именно препараты принимают.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Родченкова, а также экс-начальника отдела допинг-контроля лаборатории Тимофея Соболевского и других лиц о воспрепятствовании предварительному расследованию, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи установили, что находящиеся в США и сотрудничающие с главой независимой комиссии WADA Ричардом Маклареном Родченков и Соболевский неоднократно предлагали бывшему директору Антидопингового центра Марии Дикунец передать базу данных первичных результатов тестирования спортсменов за вознаграждение, убежище в США или Канаде, а также за гражданство одной из этих стран. Подчеркивается, что указанные базы данных были изъяты и находятся в распоряжении следствия.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik отметил, что выводы Следственного комитета однозначны – доверять Родченкову нельзя.

"Фигура Родченкова очень противоречивая, наделавшая много бед в российском спортивном движении. Доказательства того, что наши спортсмены не принимали допинг, были уничтожены им самим. Это подтвердил Следственный комитет России – орган очень серьезный, который сообщил о том, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов на Олимпиаде в Сочи. И это не просто ответ на действия Родченкова, а итог расследования, которое заняло довольно долгое время. Семьсот человек (только вдумайтесь в эту цифру!) спортсменов, тренеров, спортивных организаторов были опрошены работниками СКР. Выявлено, что абсолютно все обвинения Родченкова не подтверждены. Миссия, которую выполнял Григорий Родченков, а она очень простая – клевета на российских спортсменов, должна быть завершена и забыта. Тем более что СК подтвердил, что это все трепотня. Родченков не в том состоянии, чтобы ему доверять", – сказал Николай Долгополов.

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