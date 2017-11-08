Эксперт о словах вице-консула Польши: проблема шире, чем претензии на Львов

Польский вице-консул Марек Запур назвал Львов "польским городом". Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что территориальная принадлежность Львова – почва для гораздо больших противоречий Польши и Украины.

Вице-консул Польши Марек Запур назвал Львов "польским городом" и заявил, что украинского государства в 1919-1920 годах не существовало. Об этом заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Ровно прошел круглый стол на тему "Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период". Запур и профессор Николай Кучепа представляли там переизданные на украинском языке дневники польского политика, министра внутренних дел Польши в 1929-1930 годах Генрика Юзевского, соратника Симона Петлюры.

"Украинские ученые на круглом столе четко заявили, что мероприятие является провокационным и не стоит отмечать дни рождения польского оккупационного чиновника Генрика Юзевского, поскольку Польша захватила часть территории УНР (Украинской народной республики – ред.) в 1919-1920 годах. На самом деле "Волынский эксперимент" был направлен на утверждение польской власти и полонизации и ассимиляции местных украинцев. В ответ вице-консул встал и заявил, что украинского государства в то время не существовало, Львов – это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс", – написал Марчук.

Львов находился в составе Польши с 1919 по 1939 год. После присоединения Западной Украины к СССР город передали Украинской Советской Социалистической Республике. С 1991 года Львов входит в состав независимой Украины.

Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik отметил, что с исторической точки зрения Львов вполне может быть объектом для дискуссий между Украиной и Польшей.

"Конечно, Польша действует в рамках общей политики Запада по отношению к Украине и исходит из того, что существование независимой Украины ей выгодно, поскольку ослабляет Россию. Но это не означает, что между двумя странами не может быть противоречий. Потому что Львов долгое время находился в составе Австрийской империи, а потом вошел в состав Польши. И поляки считают его своим городом. Так что территориальная принадлежность Львова вполне может быть объектом дискуссий и противостояния между сторонами", – сказал Павел Святенков.

Однако, по его мнению, в данном случае проблема гораздо шире, чем просто претензии Польши на Львов.

"В сущности, Польша и самих украинцев при определенном взгляде на историю может рассматривать, как своих подданных, как часть своего государства. Потому что хотя средневековая Польша, Польская империя распалась, тем не менее, память о ней сохраняется в польском национальном сознании. Так что, я думаю, тут почва для значительно больших противоречий, чем просто противоречия по вопросу Львова. Но в целом я думаю, что антироссийская позиция нынешнего киевского руководства для Польши все-таки на данный момент более важна, чем исторические счеты. Поэтому Варшава пока готова терпеть разногласия с Украиной", – считает политолог.

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