Мнение: в Киеве "разобрались" с еще одним нерасторгнутым соглашением с РФ

Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений и военной техники. Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобное "телодвижение" Киева не имеет глубокого смысла.

Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения.

Такое решение кабинет министров принял единогласно и без обсуждения. Заседание транслировали украинские телеканалы.

Москва и Киев подписали договор о поставке вооружений и военной техники в 1995 году. Это было сделано в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года, которое украинское правительство разорвало еще в мае этого года.

С 2014 года на Украине действует запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. В августе нынешнего года кабмин расторг соглашение с Россией по экспорту военной продукции в третьи страны, подписанное в 2003 году, а в октябре – соглашение о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения, которое действовало с 2000 года.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Центра политического маркетинга, политолог Василий Стоякин.

"На самом деле глубокого смысла в этом телодвижении нет. Скорее всего, где-то в кабмине разобрались, что, оказывается, существуют еще какие-то нерасторгнутые соглашения между Украиной и Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Ну и через три года "войны" наконец-то догадались их расторгнуть. Честно говоря, я полагал, что действие большей части этих актов была прекращена еще тогда – в 2014 (после госпереворота на Украине), максимум в 2015 году ", – сказал Василий Стоякин.

При этом, по его мнению, разрывая соглашения с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, Киев теряет больше, чем Москва.

"В плане России речь идет о потере не очень богатого рынка поставок определенного рода продукции. Самая серьезная проблема, как я понимаю, была связана, например, с поставкой корабельных турбин из Николаева в Россию. Из-за этого на два года было задержано строительство российских фрегатов. А вот для Украины это (разрыв соглашений в сфере военно-технического сотрудничества) создает проблемы, связанные с техническим состоянием ее вооруженных сил", – отметил политолог.

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