Политолог об американской ПРО на Аляске: 44 перехватчика – это с избытком

США закончили размещение 44 ракет системы ПРО на Аляске. Политолог Григорий Тищенко в эфире радио Sputnik усомнился в том, что они предназначены, как заявляется, для перехвата ракет со стороны КНДР и Ирана.

Агентство противоракетной обороны (MDA) США закончило размещение на Аляске противоракетного комплекса наземного базирования.

"MDA и Boeing установили 44-й перехватчик в пусковую шахту в противоракетном комплексе в Форте Грили", – привели в пресс-службе агентства слова директора ведомства генерал-лейтенанта Сэма Гривза.

Установка перехватчика состоялась 2 ноября.

Ранее сообщалось, что к концу 2017 года на Аляске разместят 44 перехватчика, которые, по официальным данным, предназначены для перехвата ракет со стороны КНДР и Ирана. На днях Белый дом направил дополнительный запрос в конгресс на перераспределение средств, чтобы установить на Аляске дополнительно 20 перехватчиков.

По мнению политолога, заместителя директора Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Григория Тищенко, ракеты США направлены в первую очередь против ядерных сил России и Китая.

"Если рассматривать ракеты, которые развернуты на Аляске и на авиабазе США Ванденберг, то их число там избыточное для тех ракет, которые, согласно прогнозам американских военных, имеет, например, КНДР или Иран. Это с избытком. А те характеристики, которые заложены в эти ракеты, дают основание полагать, что они, прежде всего, направлены на ракеты, которые в перспективе должны быть у Китая, должны быть у России и на уже существующие современные ракеты с маневрирующими головными частями, с головными частями индивидуального наведения. То есть те ракеты США, которые уже расположены и в будущем предполагается разместить на Аляске, направлены против ядерных сил России и Китая", – считает Григорий Тищенко.

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