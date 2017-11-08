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Эксперт: подготовка к "космической войне" – абсолютная реальность

14:0308.11.2017
(обновлено: 14:05 08.11.2017)
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© Fotolia / Andrey ArmyagovСпутник на Земной орбитеСпутник на Земной орбите
© Fotolia / Andrey Armyagov
В Пентагоне рассказали о способах ведения "космической войны". Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что в этом направлении работают как США, так и Россия.

Командующий Космическим командованием ВВС США генерал Джон Раймонд рассказал, как Вашингтон намерен вести "космическую войну". Об этом он говорил в интервью Popular Mechanics.

По словам генерала, Россия занимается исследованием противоспутникового оружия по крайней мере с 1980-х годов. Кроме того, беспокойство американских ВВС вызывает Китай, который в 2007 году провел испытания баллистической ракеты, сбив спутник на орбите. В связи с этим США ведут разработки средств защиты от гипотетической атаки в космосе.

Рисунок звезды, которая поглощена сверхмассивной черной дырой
© NASA / JPL-Caltech
До первой звезды – нельзя. Америке и неба стало мало, и земли

"Существует множество способов, и я не буду вдаваться в детали того, что мы можем сделать, а что – нет, однако мы работаем по всем направлениям, начиная от изменения траектории вплоть до применения кинетического оружия", – отметил Раймонд.

Он добавил, что к 2030 году американские ВВС получат космический флот, позволяющий выявлять и сдерживать потенциальные угрозы, а также при необходимости выводить аппараты противника из строя.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что в этом направлении работают как США, так и Россия.

"Это не угроза, это абсолютная реальность. Потому что уничтожение космических объектов на орбитах сразу означает резкие стратегические преимущества. Средства космического перехвата разрабатываются и у нас, и у них. Более того, у нас есть вполне обоснованные опасения, что такие средства США уже начали выводить в космос и испытывать. Речь идет не только о каких-то экзотических средствах типа лазеров, но и о вполне реальных высотных истребителях или кораблях, которые могут постоянно находиться на орбитах. Сейчас, например, у американцев некий спутник находится на орбите больше года. Какое оружие он несет, как оно себя поведет в случае военного конфликта? Все это очень опасно. А самое главное – это средства раннего оповещения, которые контролируют глобальную ситуацию. Они должны засекать пуски ракет, и если эти средства будут уничтожены, то противник будет ослеплен. Мы готовили противоспутниковое оружие еще с советских времен. И, конечно, готовим аналогичные средства, которые могут быть использованы", – сказал Алексей Подберезкин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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