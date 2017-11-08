Эксперт: ситуация вокруг ядерных испытаний КНДР становится патовой

Южнокорейские СМИ рассказали о последствиях ядерных испытаний в КНДР. Эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что остановить Северную Корею пока не представляется возможным.

Территория вокруг Северокорейского ядерного полигона в уезде Кильчжу провинции Хамгён-Пукто превращается в пустыню после шести подземных испытаний, сообщает "Чосон Ильбо" со ссылкой на перебежчиков из КНДР.

По словам одного из собеседников газеты, его родственник из Хамгён-Пукто рассказал, что в провинции стали появляться на свет младенцы с врожденными пороками.

Другой перебежчик отметил: "Я говорил по телефону со своей семьей, которая осталась там (в КНДР – ред.), и мне сказали, что все колодцы пересохли".

Кроме того, жители КНДР рассказали, что посаженные в гористой местности деревья в 80% случаев погибали, а рыба и грибы исчезли из региона еще после первого испытания в 2006 году.

Один из перебежчиков также заявил, что при проведении первых двух ядерных испытаний эвакуировали только членов семей военных, в то время как местных жителей даже не ставили в известность о происходящем.

Ядерная программа КНДР начала реализовываться в начале 1950-х годов. Первое ядерное испытание Пхеньян провел в октябре 2006 года, последнее, шестое, – в сентябре 2017-го. Из-за этого Совбез ООН ввел в отношении Северной Кореи жесткие санкции.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко считает, что КНДР будет продолжать свои испытания, и изменить ситуацию пока вряд ли кто-либо сможет.

"Ситуация вокруг Северной Кореи находится в некоторой патовой составляющей. Я думаю, что никакая из сторон не готова предпринимать что-либо серьезное, и остановить Северную Корею на данном этапе не представляется возможным. Поскольку давление тех стран, которые могли бы помочь американцам, недостаточное и не соответствует их интересам. Я предполагаю, что в ближайшее время все будет оставаться так, как есть. Северная Корея будет продолжать испытания как, возможно, ядерные, так и, однозначно, испытания своих ракет", – сказал Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik.

В целом же, по его мнению, для соседних стран ядерные испытания Северной Кореи на данном этапе не представляют серьезной угрозы.

"Если только не рассматривать какие-то побочные экологические последствия, но это маловероятно. Так что, я думаю, что подобные одиночные испытания реальной угрозы не несут, а просто являются дополнительным аргументом для наращивания силы Южной Кореей, Японией и США. Вообще испытания ракет – это внутреннее дело Северной Кореи, особенно, если речь идет о подземных взрывах", – считает эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.