Сенатор: для Украины последствия разрыва отношений с РФ будут тяжелейшие

Разрыв дипломатических отношений с Россией станет кульминацией всех негативных процессов на Украине, начиная с 2013 года. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя сообщения СМИ о соответствующих планах Киева.

Депутат Верховной рады от правящего "Блока Петра Порошенко" (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией, пишет "Коммерсант".

Как рассказали источники газеты, большинство парламентариев поддержат закон "о реинтеграции Донбасса", рассмотрение которого пройдет 16 ноября. Закон вступит в силу после соответствующего указа президента страны Петра Порошенко, после чего, как отмечает издание, российские дипучреждения на Украине и украинские в России будут закрыты.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это станет кульминацией всех негативных процессов на Украине, начиная с 2013 года.

"Украина уже признала Россию "страной-агрессором", эта поправка в закон внесена, следующим шагом планируется голосование по разрыву дипломатических отношений. Соответствующий указ они хотят вынудить подписать Порошенко. Думаю, что это будет кульминацией тех событий, которые произошли на Украине с осени 2013 года", – сказал Владимир Джабаров.

По его словам, такой шаг приведет к проблемам для самой Украины.

"На мой взгляд, это будет иметь тяжелейшие последствия для Украины. Во-первых, это огромная проблема для двух миллионов мигрантов, которые зарабатывают себе на жизнь в России, потому что получение въездной визы станет для них проблемой – она будет оформляться через третьи страны. Кроме того, подобное развитие событий может понудить (самопровозглашенные) ДНР и ЛНР выйти из процесса переговоров в рамках "минского формата", вплоть до объявления независимости. Но это выбор самой Украины. Она, по сути, выталкивает эти республики из своего пространства, принимая решение о разрыве отношений с РФ. Восстановить эти отношения мгновенно потом не получится. Потребуются десятилетия для нормализации двусторонних связей", – считает сенатор.

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