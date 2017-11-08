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Мнение: миссия ОЗХО работала в Сирии под заранее подготовленный результат

12:2608.11.2017
(обновлено: 12:28 08.11.2017)
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© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 годаСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Глава миссии ООН-ОЗХО Эдмон Муле заявил, что уверен в выводах экспертов по химатаке в Сирии. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что виновный был назначен еще до расследования предполагаемых инцидентов.

Глава совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле заявил, что полностью уверен в выводах экспертов по ситуации в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше.

Уничтожение химического оружия
© Фото : U.S. Army
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Так Муле прокомментировал предложение России о проведении нового расследования на месте инцидента. При этом он усомнился, что в нынешней ситуации команда согласится работать на месте.

На прошлой неделе РФ распространила проект резолюции СБ ООН о продлении мандата работы СМР до мая 2018 года. Документ предписывает направление группы следователей на место инцидента в сирийском Хан-Шейхуне "для проведения полномасштабного расследования", а также на авиабазу Шайрат для сбора проб "для проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе".

Муле отметил, что визит в Хан-Шейхун был бы важен для расследования, "если бы мы могли поехать туда раньше, спустя несколько дней после инцидента". При этом, по его словам, уже через несколько дней воронка была заложена цементом. "На дороге активное движение, так что воронка была заложена, и все свидетельства, в общем-то, исчезли", – заявил Муле РИА Новости. 

Уничтожение химического оружия. Архивное фото
© РИА Новости
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В ходе работы эксперты СМР не посетили Хан-Шейхун из соображений безопасности. Муле усомнился, что такой визит возможен сегодня. "В любом случае, ситуация в области безопасности в Хан-Шейхуне была и остается очень сложной, каждый день идут бомбардировки и активные операции. Я не думаю, что кто-то из моей команды добровольно бы отправился в Хан-Шейхун", – сказал Муле агентству.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik высказал сомнение, что работа экспертов по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии заслуживает доверия.

"Россия неоднократно говорила, что их доклад претенциозен, что можно сделать неоднозначные выводы о том, как работала комиссия, как она собирала материалы. Скорее всего, собирали материалы под заранее подготовленный результат. Тот факт, что члены комиссии так и не выехали на место, говорит о том, что не очень-то они были заинтересованы в том, чтобы результат был адекватен тем реалиям, которые есть сегодня в Сирии. Собирались факты, которые заранее можно было отсеять, а нужное оставить. Так было гораздо удобнее работать. А доказательства, которые невозможно было бы отбросить, специально не собирались. Поэтому никто из членов комиссии не выезжал на места предполагаемого применения химического оружия, не беседовал с местными жителями. Есть заранее назначенный виновный, есть заранее подготовленный результат", – сказал Дмитрий Солонников.

Василий Небензя
© РИА Новости / Нина Зотина
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Инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля 2017 года, в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. 

Миссия ОЗХО по установлению фактов 29 июня передала СМР доклад о том, что в Хан-Шейхуне был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше был представлен Совету Безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.) несет ответственность за применение сернистого иприта".

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