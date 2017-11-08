Эксперт об угрозе новых санкций ЕС против Сирии: все аргументы передернуты

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини допустила введение новых санкций против Сирии. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин отметил, что обвинения в адрес сирийских властей в применении химоружия не выдерживают никакой критики.

Евросоюз может ввести новые санкции против Сирии после доклада совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию химатак, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.

Могерини отметила, что "ЕС неоднократно принимал меры при каждом случае подтверждения использования химического оружия сирийскими ВС и "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"В июле 2017 года Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения", – заявила она.

По словам Могерини, "ЕС призывает все страны использовать свое влияние, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия сирийским режимом, и призывает союзников режима, в частности Россию, осуществить с этой целью подобающее давление на сирийский режим".

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что обвинения в адрес сирийских правительственных войск в применении химоружия не выдерживают никакой критики.

"Возможность введения новых европейских санкций против Сирии – это традиционная политика ЕС. Все аргументы передергиваются, они не основаны на базе реального, серьезного расследования каждого инцидента. В применении химического оружия в Хан-Шейхуне обвинили власти Сирии, но расследование было даже не на дилетантском уровне, а вообще не имело под собой серьезной почвы и участия представителей, которые действительно могли бы квалифицированно разобраться в том, что произошло. Обвинения в адрес сирийских правительственных войск в применении химоружия не выдерживают никакой критики. Поэтому очередная угроза европейских санкций – это желание, чтобы имидж сирийского правительства оставался крайне низким, и чтобы послевоенное устройство Сирии было как можно меньше связано с участием нынешних официальных властей", – сказал Владимир Фитин.

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