Аналитик: в отношении встречи Путина и Трампа есть определенный оптимизм

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент России Владимир Путин готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров. Политический аналитик Станислав Бышок поделился с радио Sputnik своими ожиданиями от возможной встречи.

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, я думаю, вам об этом сообщат", – сказал российский министр.

Кроме того, он рассказал, что может встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время саммита. Лавров отметил, что планирует обсудить с Тиллерсоном двусторонние отношения, которые "требуют серьезного ремонта", а также "Корейский полуостров, сирийское урегулирование, Ирак, палестино-израильский конфликт, Украину".

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп назвал возможные переговоры с российским лидером важными. В первую очередь потому, что, по его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Помимо этого, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что если встреча все-таки состоится, можно с большой долей уверенности предположить, что политики обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи.

Саммит лидеров экономик АТЭС пройдет 10-11 ноября в Дананге.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи.

"Сейчас уже просто поставить галочку и сказать, что прошла очередная встреча, и это очень хорошо, не получится. Но она все же будет носить демонстративный характер, покажет всему миру, что при всех противоречиях вопросы мировой политики нужно решать вместе. Думаю, в целом есть определенный оптимизм в отношении грядущей встречи. Возможно, в рамках этих переговоров будут обсуждаться и наши двусторонние отношения. Это не афишируется, потому что любое такое упоминание может вызвать новую волну критики Трампа в США, новые подозрения. И еще предстоит много встреч и консультаций, прежде чем наши двусторонние отношения, почти зашедшие в тупик, сдвинутся с мертвой точки", – сказал Станислав Бышок.

Он предположил, по каким вопросам можно будет ожидать значимых результатов.

"Тиллерсон с Лавровым могут в большей степени обсуждать то, что касается сирийского урегулирования, а Путин с Трампом, возможно, больше украинский кризис и северокорейскую ядерную программу. Глобального перелома сейчас можно ожидать только в контексте Сирии, потому что основные террористы там почти полностью ликвидированы, и остается решать дальнейшую судьбу государства, восстановление инфраструктуры. Остальное – более сложная и долгоиграющая задача. Украинский кризис далек от завершения не только из-за того, что происходит на Донбассе, но и потому, что украинская политика бурлит. Что касается северокорейской программы, можно ожидать точечных решений, связанных, например, с тем, что, помимо кнута в виде дополнительны санкций, будет предложен какой-то пряник", – считает Станислав Бышок.

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