Олейник о возможном разрыве дипотношений с РФ: в Раде готовятся к выборам

СМИ сообщили, что Украина может разорвать дипотношения с Россией. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik оценил вероятность такого развития событий.

Депутат Верховной Рады от правящего "Блока Петра Порошенко" (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией, пишет "Коммерсант".

Как рассказали источники газеты, большинство парламентариев поддержат закон "о реинтеграции Донбасса", рассмотрение которого пройдет 16 ноября. Закон вступит в силу после соответствующего указа президента страны Петра Порошенко, после чего, как отмечает издание, российские дипучреждения на Украине и украинские в России будут закрыты.

Газета также сообщает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария.

Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik оценил вероятность такого развития событий.

"Чем чаще политики на Украине говорят, что не допустят досрочных выборов, тем вероятнее, что эти выборы уже на носу. Депутаты ориентируются на свой электорат, они его воспитали на антироссийской истерии. Поэтому, безусловно, разрыв дипломатических отношений, объявление войны – это то, что часть украинского общества готова поддержать. Но она незначительна. Киев не заинтересован в разрыве, поскольку кураторы из Европы и США говорят, что если разрыв будет, то это уже объявление войны. Поэтому есть только часть радикально настроенных политиков, которые чувствуют, что приближаются выборы, и значит, необходимо как-то освежить антироссийскую риторику: усиление санкций, войны и так далее. Разговоры такие ведутся, но думаю, что решение не будет принято", — сказал Владимир Олейник.



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