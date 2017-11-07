Мнение: Литва примет "закон Магнитского", чтобы подороже продать его отмену

Парламент Литвы одобрил поправки к проекту аналога "закона Магнитского". Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik выделил два аспекта данного законопроекта.

Литовский парламент утвердил поправки к закону "О правовом положении иностранцев", аналогу "закону Магнитского", предполагающему создание дополнительных правовых оснований для запрета въезда в Литву иностранцам, сообщает во вторник пресс-служба законодательного органа.

"В рассматриваемом законопроекте говорится о том, что иностранцу будет запрещено въезжать в Литву в течение пяти лет, если есть серьезные основания считать, что лицо иностранного государства совершило серьезное или очень серьезное преступление в отношении человека, нарушив тем самым общепризнанные права и свободы человека. Если иностранец совершил преступление коррупционного характера или связанное с отмыванием денег, если иностранец каким-либо образом принимал участие в подобных преступных действиях, и (или) по этим причинам иностранец внесен в списки других стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли или в списки запрещенных лиц НАТО", – говорится в сообщении парламента.

Как отмечает ведомство, поправки поддержали 78 депутатов, против высказался один парламентарий, воздержались пять человек. "Для того чтобы законопроект был принят окончательно, парламенту необходимо будет проголосовать еще раз", – добавили в пресс-службе.

Предполагается, что решение о запрете въезда иностранца в Литву будет принимать министр внутренних дел по предложению главы МИД.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik выделил два аспекта данного законопроекта.

"С одной стороны, прибалтийские страны, их политики заявляли, что их внешняя политика – это неотъемлемая часть внешней политики ЕС. Поэтому когда мы видим в законопроекте, что под него будут подпадать не только лица, которые будут отобраны властями Литвы, но и те, которые включены в некие списки в странах ЕС и НАТО, здесь все вполне в логике развития внешней политики прибалтийских стран в последние десятилетия. Но, с другой стороны, как правило, такие законы принимаются для того, чтобы потом подороже продать их отмену. Не только в материально приземленном смысле, но создать еще один повод для международного торга, чтобы обменять отказ от таких мер на какие-то уступки", – сказал Михаил Нейжмаков.

Таким образом, по его мнению, Вильнюс в будущем будет использовать аналог "закона Магнитского" как аргумент в каких-то глобальных переговорах с Москвой.

"Сейчас этот закон будет приниматься, а в будущем Литва будет использовать его в торге с Россией. И хотя российским официальным лицам этот закон никакого реального ущерба не причинит, но будет еще один повод для требования каких-то уступок, если официальный Вильнюс будет решать какие-то более глобальные вопросы с Москвой", – считает аналитик.

Оригинальный, американский "закон Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года по инициативе главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, признанного российским судом виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Изначально он был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончавшегося в "Матросской тишине". В черный список попали представители российских правоохранительных органов, судьи, работники ФСИН и налоговой инспекции. Им был запрещен въезд в Штаты и предусмотрена блокировка их финансовых активов в американских банках. В 2016 году закон был дополнен. В черный список стало возможным вносить граждан не только России, но и любых стран.

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