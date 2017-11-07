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Эксперт: Киев и подаренный американцами веник выдаст за тактическое оружие

19:3707.11.2017
(обновлено: 19:40 07.11.2017)
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© AFP 2017 / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие с минометомУкраинские военнослужащие с минометом
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил об успешных испытаниях боеприпасов украинского производства. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik назвал "политическим блефом" подобные заявления украинского руководства.

Успешные военные испытания боеприпасов, производимых на украинских предприятиях, состоялись в Киевской области, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний на военном полигоне.

Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
© Фото : ukroboronprom.com.ua
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По его словам, СНБО Украины поставила задачу перед украинским оборонным комплексом наладить производство боеприпасов. "Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, ее актуальность значительно возросла после того, как были уничтожены два наших мощных арсенала", – сказал Турчинов.

По его словам, была испытана дефицитная группа боеприпасов, а именно: 152-миллиметровые снаряды, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-миллиметровые мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены в вооруженные силы Украины. По словам Турчинова, во время стрельб все боеприпасы подтвердили заданные боевые характеристики.

Турчинов отметил, что после проведения в ближайшее время государственных испытаний и принятия на вооружение этих боеприпасов начнется их серийное производство.

Танки Т-72 на презентации военной техники, приуроченной ко Дню Европы на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что после начала серийного производства "у наших военных на фронте уже не будет проблем ни с гранатами для АГС, ни с боеприпасами крупного калибра, ни с минами для минометов".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти намерены выделить около 54 млн долларов на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО. На сегодня Украина почти не производит своих боеприпасов, используя запасы советских времен.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец считает, что заявления политического и военного руководства Украины направлены, прежде всего, на внутреннего потребителя. Но, по словам военного эксперта, нового оружия украинский ВПК создать практически не может.

"Подобные заявления политического и военного руководства Украины о новых ракетах, боеприпасах – для российских специалистов выглядят смешно. Хотя бы потому, что украинский военно-промышленный комплекс пытается как-то подмарафетить, по сути, старье, которым он располагал еще с советского времени. С того момента, как украинский ВПК разорвал связи с российским, он фактически ничего нового создать не может. Порошенко хвастается то новой ракетой, то новым танком, но это не более чем популизм. И это военно-политическое украинское хвастовство, прежде всего, направлено на внутреннюю аудиторию, чтобы "поддержать штаны" и бодрость ВПК. Хотя стоит отметить, что кое-какие "огрызки" старого советского ВПК, оставшиеся на Украине, еще кое-как теплятся, и украинские конструкторы и инженеры пытаются что-то новенькое сделать, чтобы хоть как-то оправдать свое существование", – сказал Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание, что украинские власти во всеуслышание заявляют об успехах своей оборонки, однако зачастую попадают впросак.

"Тот же Порошенко заявлял на весь мир, что на Украине создано высокоточное оружие – ракета для реактивной системы залпового огня. Но любой даже самый "зеленый" лейтенант скажет вам, что реактивные системы залпового огня никогда не были высокоточным оружием. И вот Порошенко заявил, что создано высокоточное оружие, что у профессионалов вызвало, извините, "конский гогот". Или взять хотя бы заявление Порошенко, что украинская армия самая сильная в Европе. Но если посмотреть на аналитические исследования, даже на Западе, то Украина "болтается" где-то на 30 месте – между средненькими, слабо вооруженными армиями", – отметил военный эксперт.

Он также напомнил, что, несмотря на якобы большие успехи украинского ВПК, Киев продолжает выпрашивать оружие у Запада.

"Мы видим, как Порошенко с протянутой рукой бегает по США, по Канаде, по Польше, по другим странам НАТО, выпрашивая хотя бы старенькое оружие. И США уже накачали Украину нелетальным оружием, сейчас муссируется вопрос о том, что скоро в украинскую армию пойдет и летальное оружие. И здесь возникает вопрос: если вы, господин Порошенко, хвастаетесь достижениями своего ВПК, то чего же вы тогда выпрашиваете оружие у тех же США? Собственно, если сегодня США подарят Порошенко веник, то он это преподнесет чуть ли не как тактическое ядерное оружие. Идет большой политический блеф из уст президента Украина, который пытается таким способом "поддержать штаны" своей разваливающейся армии", – заключил Виктор Баранец.

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