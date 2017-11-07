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Мнение: борьба с домогательствами на Западе перешла рамки здравого смысла

19:0307.11.2017
(обновлено: 19:05 07.11.2017)
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© AP Photo / PA / Benjamin WrightБывший министр правительства Уэльса Карл СарджентБывший министр правительства Уэльса Карл Сарджент
© AP Photo / PA / Benjamin Wright
Обвиненный в домогательствах экс-министр уэльского правительства Карл Сарджент покончил с собой, пишут СМИ. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что обвинения в домогательствах приобрели на Западе форму "политического оружия".

Экс-министр уэльского правительства Карл Сарджент найден мертвым через несколько дней после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщила местная полиция.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
© AFP 2017 / Leon Neal
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По данным газеты Guardian, причиной смерти экс-министра, вероятно, стал суицид.

"Полиция Северного Уэльса прибыла на вызов о найденном теле мужчины. Мужчина был идентифицирован как Карл Сарджент. Полиция не считает его смерть подозрительной", – говорится в заявлении на сайте полиции Северного Уэльса.

Сарджент в пятницу был отстранен от своей должности в кабинете министров и лишен членства в Лейбористской партии из-за поступивших обвинений в сексуальных домогательствах. Сам экс-министр отрицал обвинения и требовал провести независимое расследование.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
© AFP 2017 / Safin Hamed
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Ранее в отставку пришлось уйти главе Минобороны Британии Майклу Фэллону на фоне скандала многолетней давности. Радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад: на ужине во время конференции Консервативной партии некий мужчина многократно пытался положить руку ей на колено, и журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу.

Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Он затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев считает, что обвинения в домогательствах на Западе уже приобрели форму "политического оружия".

"Это (борьба с домогательствами на Западе) существует давно, начиная, по большому счету, с 60-х годов прошлого столетия, в рамки законности это было возведено в 80-е – 90-е годы. И уже давно это все перешло рамки любого здравого смысла. Это, по сути, уже является политическим бытовым оружием, оружием бесконечного шантажа, скандалов, когда нужно какого-то человека дискредитировать. Все мы уже давно смеемся над этой "толерантностью", но пока ничего с этим сделать не можем. Потому что правящая либертарианская партия, из которой на Западе, в общем, состоит вся элита, успешно воплощает в жизнь идеологическую доктрину (Джорджа) Оруэлла "1984". И нужно просто ждать, когда самим людям на Западе это надоест", – сказал Олег Матвейчев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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