Эксперт: программа перевооружения армии РФ выполняется безукоризненно

В Генштабе рассказали об изменениях в армии за последние пять лет. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил успехи, достигнутые в оснащении российской армии современными видами вооружений.

За последние пять лет российская армия приняла на вооружение более трехсот образцов военной техники, рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, к 2021 году оснащенность армии современным оружием и техникой превысит 70%.

Ключевыми направлениями развития стали поддержка высокой боеготовности стратегических сил, наращивание эшелонированной воздушно-космической обороны и совершенствование системы управления.

Глава Генштаба рассказал, что военный флот за пять лет получил более 150 кораблей и судов, в том числе свыше 60 боевых. Береговые войска пополнили 13 дивизионов ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", способных поражать как морские, так и наземные цели.

Морская авиация за этот период получила более 60 самолетов и вертолетов, а боевые возможности морских стратегических ядерных сил выросли на 25%.

Также за последние годы удалось усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении. Сейчас российские войска в состоянии обнаружить баллистические ракеты на любых траекториях полета, подчеркнул Валерий Герасимов.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил успехи России в области перевооружения своей армии.

"Российские вооруженные силы сегодня не испытывают недостатка в современной боевой технике. Население России могло в этом убедиться на Параде Победы 9 мая нынешнего года, когда по Красной площади прошли самые современные образцы вооружения. Это и танк на платформе "Армата", и тяжелая боевая машина пехоты "Курганец-25", и легкая боевая машина пехоты "Бумеранг", и стратегический ракетный комплекс "Ярс", и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", это и новые бронетранспортеры и другие машины. И это свалилось в наши вооруженные силы не с воздуха. Это результат выполнения государственной программы вооружения, которая должна закончиться в 2020 году", – сказал Виктор Литовкин.

По его словам, за последние несколько лет данная программа не пересматривалась, и российские военные продолжают идти к намеченной цели.

"Какие-то виды вооружения, конечно, отодвигались в сторону, но основные направления этой программы были выполнены безукоризненно: в первую очередь – это войска стратегического назначения, ракетно-ядерные силы. У нас три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" введены в строй, на каждой из них по 16 стратегических ракет "Булава" с десятью боеголовками на каждой. У нас появились ракетные войска стратегического назначения (РВСН), перевооружение, которых продолжается и сейчас. Сегодня в РВСН около 70% современных боевых систем, которые могут достать любого противника в любом уголке земного шара. И никакие системы противоракетной обороны этим ракетам помешать не смогут ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", – отметил военный эксперт.

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