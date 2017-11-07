РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: программа перевооружения армии РФ выполняется безукоризненно

18:2707.11.2017
(обновлено: 18:29 07.11.2017)
0910
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в СевастополеБТР во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В Генштабе рассказали об изменениях в армии за последние пять лет. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил успехи, достигнутые в оснащении российской армии современными видами вооружений.

За последние пять лет российская армия приняла на вооружение более трехсот образцов военной техники, рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов на заседании коллегии Минобороны.

Корабли Черноморского флота во время учений в Крыму
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военный политолог: забрать силой Крым ни у кого не получится

По его словам, к 2021 году оснащенность армии современным оружием и техникой превысит 70%.

Ключевыми направлениями развития стали поддержка высокой боеготовности стратегических сил, наращивание эшелонированной воздушно-космической обороны и совершенствование системы управления.

Глава Генштаба рассказал, что военный флот за пять лет получил более 150 кораблей и судов, в том числе свыше 60 боевых. Береговые войска пополнили 13 дивизионов ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", способных поражать как морские, так и наземные цели.

Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: С-500 обретет славу легендарного вооружения

Морская авиация за этот период получила более 60 самолетов и вертолетов, а боевые возможности морских стратегических ядерных сил выросли на 25%.

Также за последние годы удалось усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении. Сейчас российские войска в состоянии обнаружить баллистические ракеты на любых траекториях полета, подчеркнул Валерий Герасимов.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил успехи России в области перевооружения своей армии.

"Российские вооруженные силы сегодня не испытывают недостатка в современной боевой технике. Население России могло в этом убедиться на Параде Победы 9 мая нынешнего года, когда по Красной площади прошли самые современные образцы вооружения. Это и танк на платформе "Армата", и тяжелая боевая машина пехоты "Курганец-25", и легкая боевая машина пехоты "Бумеранг", и стратегический ракетный комплекс "Ярс", и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", это и новые бронетранспортеры и другие машины. И это свалилось в наши вооруженные силы не с воздуха. Это результат выполнения государственной программы вооружения, которая должна закончиться в 2020 году", – сказал Виктор Литовкин.

По его словам, за последние несколько лет данная программа не пересматривалась, и российские военные продолжают идти к намеченной цели.

"Какие-то виды вооружения, конечно, отодвигались в сторону, но основные направления этой программы были выполнены безукоризненно: в первую очередь – это войска стратегического назначения, ракетно-ядерные силы. У нас три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" введены в строй, на каждой из них по 16 стратегических ракет "Булава" с десятью боеголовками на каждой. У нас появились ракетные войска стратегического назначения (РВСН), перевооружение, которых продолжается и сейчас. Сегодня в РВСН около 70% современных боевых систем, которые могут достать любого противника в любом уголке земного шара. И никакие системы противоракетной обороны этим ракетам помешать не смогут ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", – отметил военный эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена