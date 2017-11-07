Политолог: ИГ* и его покровители меняют тактику

США вывезли главарей ИГ* перед взятием сирийского Меядина, рассказали местные жители. В эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов выразил мнение, что теперь следует ожидать осложнения ситуации в Афганистане и в Йемене.

Американские вертолеты вывезли из Меядина иностранных командиров "Исламского государства"* за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города, сообщили РИА Новости местные жители.

Правительственные силы начали операцию по освобождению Меядина в начале октября, для окончательного освобождения города им потребовалось две недели.

"Американская военная авиация сначала совершила маневр в районе Ар-Рахба, недалеко от Меядина, рядом с фермой Хайдар. Затем (авиация – ред.) нанесла авиаудар, мы попытались спрятаться после этого и увидели несколько американских вертолетов. На земле были иностранные командиры ИГ*, которые ждали их рядом со своим штабом в садах Хайдар. Вертолеты вывезли их за пределы Меядина", – заявил агентству местный пастух Мухаммад Авад аль-Хусейн.

Он добавил, что также видел вертолеты в селении Умм аль-Айн.

По словам 79-летнего мужчины, он служил в сирийской армии и может отличить американскую авиацию.

Другие жители рассказали РИА Новости, что видели, как автомобили перевезли сначала двух иностранных главарей ИГ* из Меядина с их семьями в штаб группировки в Садах Хайдар в Ар-Рахбе. Затем прилетели вертолеты и увезли их в неизвестном направлении.

Ранее военно-дипломатический источник рассказал РИА Новости, что в августе американская авиация эвакуировала из района Дейр-эз-Зора на север Сирии свыше двадцати главарей и приближенных к ним боевиков "Исламского государства"*. В коалиции опровергли эти сообщения.

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"Версии о том, что американцы патронируют ИГ*, проходили и раньше. Сейчас, по данным разведок, с территории Сирии начинается переброска боевиков. Известно, например, что во время штурма Ракки американцы создавали для них коридор, что они перебрасывают часть подразделений игиловцев* на территорию Афганистана. Заметно активизировались игиловцы* в Северной Африке, на Синайском полуострове. Та смелость, с которой ИГ* приписывает себе "авторство" буквально всех терактов, которые происходят на территориях других государств, говорит о том, что и ИГ*, и его покровители меняют свою тактику. ИГ* перестало играть роль инструментария в конкретной ситуации, но это не значит, что ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, потому что на смену ИГ* приходят конфликты другого характера. ИГ* продолжает использоваться определенными силами на Западе в качестве инструментария для геополитического давления на неугодные государства на Ближнем Востоке. Поэтому следует ожидать осложнения ситуации в Афганистане, в Йемене, а также на иранском направлении", – считает Станислав Тарасов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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