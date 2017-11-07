Политолог об акции протеста в Киеве: не хачапури же Саакашвили выпекать

У здания Рады в Киеве собрались митингующие, выдвигающие требования к властям. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что у экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет другого выхода, кроме как организовывать такие акции.

В митинге у здания Верховной рады в Киеве участвуют около тысячи человек, сообщила пресс-служба МВД Украины. Меры безопасности в центре столицы усилены. Правопорядок обеспечивают почти 1,5 тысячи сотрудников Нацполиции и военнослужащих Нацгвардии.

Митинг организовал экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он пообещал огласить вечером план по "законной и мирной" смене власти в стране, если Киев не выполнит требований протестующих.

В октябре несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партии Саакашвили "Движение новых сил", а также "Батькивщины", "Самопомощи" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тем не менее "Движение новых сил" решило продолжить акцию протеста. Саакашвили призвал сторонников прийти на митинг 7 ноября, заявив, что выдвинет властям новые требования.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что у Михаила Саакашвили нет другого выхода.

"Саакашвили ищет себе работу. Но не хачапури же ему выпекать. Он, наверное, в перспективе видит себя в политической деятельности. Хотя лучшие годы его уже прошли, и сейчас он подрабатывает вот такими гастролями на Украине. Ведь в Грузии его ждут только правоохранительные органы. Хотя не думаю, что на Украине дело закончится очередным переворотом. Деньги на это выделяются, но они лишь в незначительной степени доходят до этого "микромайдана", по пути они "теряются". Так что Саакашвили еще потребуется время. Но и выхода у него другого нет: пока его подкармливают и держат в роли политического клоуна, он будет на "майдане"", – сказал Александр Дудчак.

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