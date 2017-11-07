Военный политолог: забрать силой Крым ни у кого не получится

В Генштабе РФ сообщили, что в Крыму создана самодостаточная группировка войск. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik подчеркнул, что полуостров является частью России, и этого ничто не изменит.

В Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая базу ВМФ и дивизию противовоздушной обороны, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО", – заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

По его словам, за пять лет в Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

"Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"", – сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что за это время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем "Дагестан" и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных "Калибрами".

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия в состоянии обеспечить безопасность своей территории.

"Следует сказать, что на Крымском полуострове, а это территория Российской Федерации, действительно создана достаточная группировка войск, чтобы надежно обеспечить территорию России. И какие бы голоса ни раздавались за рубежом, как бы ни требовали возвращения Крыма (Украине), как бы ни говорили, что создадут военную эскалацию для того, чтобы забрать силой этот полуостров, ни у кого ничего не получится. Потому что на сегодняшний день Российская Федерация в состоянии дать отпор любому агрессору, который покусится на безопасность нашего государства", – сказал Андрей Кошкин.

Крым вновь стал российским в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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