Политолог: в Раде понимают – если "вышибут" Авакова, то усилят Порошенко

Верховная рада отказалась уволить Арсена Авакова с поста главы МВД. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение, что украинские парламентарии заинтересованы в сохранении нынешней системы власти.

Парламент Украины отказался уволить министра внутренних дел страны Арсена Авакова с занимаемой должности. Проект постановления поддержал лишь 31 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Вопрос об отставке Авакова неоднократно поднимали депутаты Верховной рады. В парламенте зарегистрировано несколько проектов постановлений, однако Рада до сих пор их не рассматривала. Депутаты считают, что Аваков является ответственным за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом.

"Органы внутренних дел Украины под руководством Арсена Авакова продемонстрировали несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом", – говорится в проекте постановления.

В документе также отмечаемся, что за время работы Авакова на посту главы МВД показатели уровня преступности по наиболее распространенным преступлениям выросли на 30%, а уровень раскрытия упал на 10% по сравнению с показателями за прошлые годы.

Также инициаторы отставки указывают на причастность главы ведомства к коррупционному скандалу. Ранее антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных сын Авакова. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что украинские парламентарии заинтересованы в сохранении нынешней системы власти.

"Арсен Аваков на данный момент является вторым после (президента Украины) Петра Порошенко обладателем реальной власти в стране, и его отставка приведет к тотальной власти, к диктатуре Порошенко. Учитывая, что парламент представляет собой олигархов средней руки, то они боятся монополизации. Поэтому сохранение Арсена Авакова – то, что они не отправили его в отставку – говорит о желании украинских политических элит сохранить нынешнюю систему власти, у которой несколько центров силы: с одной стороны – это Порошенко, с другой – посол США, с третьей – Аваков. Вышибание такого сильного игрока приведет к усилению главного игрока. Поэтому они не будут его сдавать, им нужен противовес Петру Порошенко, им нужен альтернативный силовой блок, который возглавляется Аваковым. Элиты Украины борются за свое сохранение, за сохранение нынешней системы власти, на которой все они зарабатывают", – сказал Семен Уралов.

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