Эксперт: в ситуации со скандалом Paradise Papers есть "очень важная деталь"

В Кремле прокомментировали публикации об офшорном скандале Paradise Papers, в том числе о связях министра торговли США Уилбура Росса с компанией "Сибур". Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение об истоках этого скандала.

В Кремле видели публикации о новом офшорном скандале, получившем название Paradise Papers, в том числе о связях министра торговли США Уилбура Росса с компанией "Сибур", но с деталями не знакомы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, это ("Сибур" – ред.) не государственная корпорация, это частная компания. И поэтому, в данном случае, мы действительно видели сообщение в СМИ, но мы не знаем никакие детали", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю о связи министра торговли США Росса и российской компании "Сибур".

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовал в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире. В них упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации президента США Дональда Трампа, двор королевы Великобритании Елизаветы II, а также компании Apple и Uber.

Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 млн документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

В частности, в материалах упоминаются российские ВТБ, "Сибур" и "Газпром", а также предприниматель Юрий Мильнер. В них заявляется, что "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США, а ВТБ и "Газпром" участвовали в финансировании сделок Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что питательной средой для нового скандала послужил антироссийский консенсусе, сложившийся в американском истеблишменте.

"Сам Уилбур Росс уже сказал, что не собирается увольняться из-за того, что владеет частью компании, которая имеет обязательства с российской стороной, поскольку это не нарушает никаких законов. В этом смысле, безусловно, важна та атмосфера и тот антироссийский консенсус, которые сложились в американском политическом истеблишменте. Это своего рода неомаккартизм, когда любая связь – политическая, бизнес, какая угодно – с российской стороной воспринимается автоматически как предательство национальных интересов", – отметил Никита Данюк.

По словам политолога, в данном случае нужно учитывать и то, что информация поступила от источника, который трудно считать непредвзятым.

"Очень важная деталь заключается в том, что эту информацию опубликовал Международный консорциум журналистских расследований, который финансируется в том числе миллиардером Джорджем Соросом. В этом контексте мы вспоминаем также о том, что сразу после победы Дональда Трампа на выборах был создан так называемый "Демократический альянс" – тоже структура, по большому счету финансируемая Джорджем Соросом – который своей целью на ближайшие 2-3 года поставил дискредитацию Трампа и членов его команды. Это достигается через создание всевозможных провокаций и информационных вбросов, благодаря которым можно было бы реализовать сценарий импичмента. И я увязываю эту атаку на министра торговли США с продолжением борьбы американской политической элиты очень влиятельной против Дональда Трампа. Никаких последствий с точки зрения нормативно-правовой базы эта информация для Уилбура Росса не влечет. Но тот нездоровый ажиотаж и та атмосфера русофобии, которыми пропитана информационная пространство США, несомненно, будут влиять на ситуацию", – считает Никита Данюк.

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