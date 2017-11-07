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Мнение: журналисты в САР могли снять то, что США не хотят предавать огласке

14:1807.11.2017
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© AFP 2017 / StringerСирийские военные в провинции Дейр-эз-ЗорСирийские военные в провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
Состояние пострадавших в Сирии российских журналистов стабильное, их жизни ничего не угрожает, заявили в Минобороны. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сотрудники телеканалов неслучайно попали под огонь в Дейр-эз-Зоре.

Раненных в Сирии российских журналистов и военнослужащих международного противоминного центра доставили в Москву. Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщает Минобороны России.

"По докладам военных медиков, сопровождавших в полете журналистов и российских военнослужащих, состояние всех пострадавших 6 ноября от взрыва управляемого фугаса в городе Дейр-эз-Зор стабильное. Корреспонденты и российские военнослужащие Международного противоминного центра находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Вид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре, где продолжаются бои между сирийской армией и боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Политолог о ранении журналистов в Сирии: США патронируют остатки ИГ*

Сообщается, что журналисты и военнослужащие направлены в один из центральных военных клинических госпиталей военного ведомства для проведения углубленного обследования и оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и "Звезда" и пятеро военнослужащих были ранены в Сирии при взрыве фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор. Пострадавшие были оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им была оказана необходимая медицинская помощь.

В эфире радио Sputnik ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян выразил мнение, что журналисты попали под огонь неслучайно.

"В Дейр-эз-Зоре наши журналисты храбро и профессионально выполняют свои обязанности, чтобы донести правдивую информацию. И, возможно, им удалось снять такие факты, которые наши противники не хотели бы предавать огласке. Какие это могут быть факты? Например, что на самом деле США оказывают посильную помощь террористам в Дейр-эз-Зоре. Известно, что правительственные войска Сирии и Ирака берут под свой контроль стратегически важные точки, а это значит, что террористам, которыми манипулируют США, не удается переместиться из одного государства в другое. Под разными предлогами американцы спасают этих террористов, потому что они выполняют ту миссию, которую планировал Вашингтон – не допустить, чтобы сирийская правительственная армия взяла регион под свой контроль. Думаю, что наши журналисты собрали достаточно серьезную фактуру, и было бы очень важно увидеть, что на самом деле там происходит: маневры террористов и роль в этом США", – сказал Араик Степанян.

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