Мнение: акт вандализма против "Вечного огня" в Киеве – попытка устрашения

Киевская горадминистрация потребовала привлечь к ответственности вандалов, заливших цементом "Вечный огонь" в Парке Вечной Славы. Мнение о том, кто может стоять за этим актом вандализма, в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Форманчук.

Неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в Парке Вечной Славы в Киеве, сообщает сайт украинского телеканала "Эспрессо".

По его данным, прохожий обратился в полицию и рассказал о случившемся сегодня утром.

"Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще восемь ведер", – говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

"Подобные акты вандализма – позорный пример неуважения к истории и памяти героев", – заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Алексей Резников. Он выразил надежду, что виновных быстро найдут.

Это уже не первый случай вандализма в отношении данного мемориала. В апреле неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня". Тогда возбудили уголовное дело по статье "кража".

"Вечный огонь" находится у подножия обелиска высотой 27 метров. Памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата открыли в ноябре 1957 года.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

"Этот акт вандализма однозначно совершили те самые националисты, которые сегодня пытаются держать в страхе все население, всех, кому дороги символы прошлого. Хочу обратить внимание, что именно вчера, 6 ноября, была очередная годовщина освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков (солдаты Красной армии вошли с боями в Киев 6 ноября 1943 года – ред.). И я обратил внимание, что практически на всех украинских каналах эту дату просто проигнорировали. И этот акт вандализма – это напоминание всем, кто еще верен идеалам победы советского народа в Великой Отечественной войне, чтобы они молчали. И в этом смысле я рассматриваю эту акцию как акт устрашения. Официальные власти Украины, силовые органы такие акты вандализма фактически оставляют без расследования: фиксируют и никак не реагируют. Видимо, не хотят раздражать тех, кто сегодня пытается держать в страхе всю страну", – сказал Александр Форманчук.

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