Эксперт о запрете въезда журналисту из РФ на Украину: СБУ "краев не видит"

Журналисту РИА Новости Захару Виноградову запретили въезд на Украину. Политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik назвал "абсолютным беспределом" действия СБУ в отношении российского журналиста.

Ехавшего в Киев журналиста РИА Новости Захара Виноградова сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну на пять лет.

По словам Виноградова, который работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru, его в 6 утра (7:00 мск) высадили из поезда Москва – Одесса в Конотопе при проверке документов.

"Причина решения (СБУ – ред.) неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе – ред.). Сейчас готовят документы", – сообщил Виноградов.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ на Украине, в том числе, регулярно не пуская в страну журналистов.

Так, например, в октябре СБУ выдворила корреспондента НТВ Вячеслава Немышева. В конце августа покинуть Украину предписали корреспонденту Первого канала Анне Курбатовой, а в середине того же месяца власти выдворили специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян.

Захар Виноградов – уроженец Одессы. С 2006 по 2011 год руководил представительством РИА Новости на Украине (Киев), затем стал работать в РИА Новости (Москва). Он координатор Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, а также Лиги экспертов постсоветского пространства.

Политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев всеми силами пытается помешать украинцам получать альтернативную информацию, прибегая, в том числе, к гонениям на российских журналистов.

"Запрет на въезд в Украину журналиста РИА Новостей Захара Виноградова – это еще одно подтверждение того, что Служба безопасности Украины, ее правоохранительные органы уже краев не видят в желании выглядеть гораздо лучше. Захара Виноградова вполне можно назвать одним из друзей Украины. Он много лет работал в Киеве начальником отделения РИА Новости. Человек, влюбленный в Украину, человек связанный с Украиной, рожденный на Украине теперь не имеет права въезжать на свою вторую, малую родину. Здесь его предки, здесь прах его родных. Это абсолютный беспредел, который, конечно, имеет отношение к нарушению прав на свободу слова, но это еще и человеческая трагедия, на которую не обращает внимания киевский режим. Киевский режим хочет "выглядеть", а не "быть", он всеми силами пытается запретить любую критику своих действий", – сказал Владимир Скачко.

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