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Аналитик рассказал, почему растут цены на нефть и чего боятся инвесторы

10:5007.11.2017
(обновлено: 10:53 07.11.2017)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНефтяной станок-качалкаНефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бывший генсек ОПЕК предсказал дальнейший рост цен на нефть. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что дело не только в нестабильной внутренней ситуации в Саудовской Аравии.

Тенденция роста цен на нефть до значений, которые не наблюдались с 2015 года, сохранится, так как спрос и предложение сырой нефти восстановили свой баланс, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис.

"Рост спроса – уже тенденция, заметно, что экономический подъем Евросоюза и Азии будет усиливаться", – заявил Ортис.

Участники Международного энергетического форума в Алжире. 27 сентября 2016 год
© AFP 2017 / Ryad Kramdi
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Он отметил, что, "вероятно, в 2018 году не потребуется Алжирское соглашение", которое предусматривает сокращение на 1,8 млн баррелей в день от производства нефти со стороны ОПЕК и стран вне группы, таких как Россия.

По словам Ортиса, к причинам увеличения цен можно отнести состояние скважин, которые функционируют с гидроразрывом, постоянное выполнение обязательств странами ОПЕК, а также то, что спрос на сырую нефть "тоже функционирует хорошо". Раньше ожидалось "около 120 тысяч баррелей в день дополнительного спроса…, а сейчас ожидается спрос на 200 тысяч в день", отмечает экс-генсек ОПЕК.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель, что следует из данных торгов на Лондонской бирже.

Добыча нефти в Калифорнии, США
© AP Photo / Jae C. Hong
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Рост цен на нефть ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии, а также с гибелью высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом. Однако некоторые аналитики винят в этом спекулятивные факторы.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета находились также другие высокопоставленные чиновники.

Но дело не только в этих обстоятельствах, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Инвесторы увидели определенную нестабильность на Ближнем Востоке. А любые непонятные ситуации вызывают страх у инвесторов, они полагают, что объем добычи нефти в этих странах уменьшится, и нефть будет дорожать. И они заранее скупают фьючерсы на нефть, и она от этого дорожает. Нестабильность создает не только то, что разбился вертолет с одним из саудовских принцев, и ряд других персонажей посадили в тюрьму, но и напряженность в отношениях страны с Ираном. Саудовская Аравия обвинила Тегеран в том, что он поддерживает хуситов в Йемене. И это тоже создает риски, потому что, если начнется большая война между Ираном и Саудовской Аравией, это может привести не только к сокращению добычи в обеих странах, но и к самому страшному, что могут представить страны-потребители – это перекрытие Ормузского пролива. Если он будет перекрыт, ни один танкер с нефтью из целого ряда стран (из Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Ирака, Ирана) не выйдет на мировой рынок, будет колоссальный кризис в мировой энергетической системе", – сказал Игорь Юшков в эфире радио Sputnik.

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