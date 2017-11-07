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Эксперт о предотвращении теракта в Москве: террористы меняют тактику

10:3907.11.2017
(обновлено: 10:41 07.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы, входящей в запрещенную в РФ организацию Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)Сотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы, входящей в запрещенную в РФ организацию Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В МВД рассказали о предотвращении теракта в Москве. Ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik предположил, на каких направлениях в борьбе с терроризмом будут сосредоточены спецслужбы.

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что весной в Химках задержали уроженца Киргизии, который вербовал в ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и готовил теракт возле одной из станций московского метрополитена с использованием грузовика КамАЗ.

Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября
© ФСБ РФ
Ветеран "Альфы": работа по предотвращению терактов идет постоянно

Как заявил министр, сейчас задержанный мужчина находится под стражей, по его делу идет следствие.

Также он отметил, что МВД выявило 150 этнических группировок.

"800 лидеров и активных участников привлечены к уголовной ответственности", – сказал Колокольцев в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос об оправданности создания подразделения по борьбе с этнической преступностью.

Глава МВД сообщил, что работа этого подразделения имеет свои сложности. "Надо понимать, что организованные преступные группировки, сформированные по этническому признаку, более замкнуты, мобильны, в них более жесткая иерархия. Нам сложнее оперативным путем проникать в них, узнавать о замыслах, преступлениях", – отметил Владимир Колокольцев.

Сотрудники ФСБ задерживают подозреваемых в подготовке взрывов в Москве
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Ветеран российских спецслужб: для ФСБ выявление ячеек ИГ* – это профессия

Помимо этого, он пообещал, что будут названы конкретные заказчики волны телефонных звонков о "минировании" в России.

"Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ – спам-ботов. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Об их результатах и конкретных заказчиках мы сообщим дополнительно", – сказал Колокольцев.

В эфире радио Sputnik член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов отметил, что террористы меняют тактику.

"Тактика террористов меняется под воздействием работы наших спецслужб, правоохранительных органов и вооруженных сил. Большая работа ведется, она не так видна, но ощутима, по линии прекращения финансирования террористов, ведется работа с населением, работа с источниками вербовки. Поэтому террористам приходится менять тактику. Прежде всего, исходя из ограниченности финансирования, рассматриваются теракты с минимальными затратами и теракты, которые не требуют специальной подготовки исполнителя. А ведь еще несколько лет назад террористы выезжали в специальные тренировочные лагеря, учились обращаться с взрывчаткой", – сказал Андрей Попов. 

Он предположил, на каких направлениях в борьбе с терроризмом будут теперь сосредоточены спецслужбы.

"Есть определенные успехи в борьбе с финансированием, есть успехи по линии контроля незаконного перемещения оружия, взрывчатых веществ. Скорее всего, акцент будет сделан на анализе ситуации, понимании, как люди вербуются в так называемые "спящие агенты", на обнаружении центров, которые координируют их работу – они все находятся за границей. В этом сегменте, однозначно, будут успехи", – заключил Андрей Попов.

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