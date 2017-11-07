Эксперт о предотвращении теракта в Москве: террористы меняют тактику

В МВД рассказали о предотвращении теракта в Москве. Ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik предположил, на каких направлениях в борьбе с терроризмом будут сосредоточены спецслужбы.

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что весной в Химках задержали уроженца Киргизии, который вербовал в ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и готовил теракт возле одной из станций московского метрополитена с использованием грузовика КамАЗ.

Как заявил министр, сейчас задержанный мужчина находится под стражей, по его делу идет следствие.

Также он отметил, что МВД выявило 150 этнических группировок.

"800 лидеров и активных участников привлечены к уголовной ответственности", – сказал Колокольцев в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос об оправданности создания подразделения по борьбе с этнической преступностью.

Глава МВД сообщил, что работа этого подразделения имеет свои сложности. "Надо понимать, что организованные преступные группировки, сформированные по этническому признаку, более замкнуты, мобильны, в них более жесткая иерархия. Нам сложнее оперативным путем проникать в них, узнавать о замыслах, преступлениях", – отметил Владимир Колокольцев.

Помимо этого, он пообещал, что будут названы конкретные заказчики волны телефонных звонков о "минировании" в России.

"Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ – спам-ботов. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Об их результатах и конкретных заказчиках мы сообщим дополнительно", – сказал Колокольцев.

В эфире радио Sputnik член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов отметил, что террористы меняют тактику.

"Тактика террористов меняется под воздействием работы наших спецслужб, правоохранительных органов и вооруженных сил. Большая работа ведется, она не так видна, но ощутима, по линии прекращения финансирования террористов, ведется работа с населением, работа с источниками вербовки. Поэтому террористам приходится менять тактику. Прежде всего, исходя из ограниченности финансирования, рассматриваются теракты с минимальными затратами и теракты, которые не требуют специальной подготовки исполнителя. А ведь еще несколько лет назад террористы выезжали в специальные тренировочные лагеря, учились обращаться с взрывчаткой", – сказал Андрей Попов.

Он предположил, на каких направлениях в борьбе с терроризмом будут теперь сосредоточены спецслужбы.

"Есть определенные успехи в борьбе с финансированием, есть успехи по линии контроля незаконного перемещения оружия, взрывчатых веществ. Скорее всего, акцент будет сделан на анализе ситуации, понимании, как люди вербуются в так называемые "спящие агенты", на обнаружении центров, которые координируют их работу – они все находятся за границей. В этом сегменте, однозначно, будут успехи", – заключил Андрей Попов.

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