Мнение: после трагедии в Техасе все споры об оружии в США "уйдут в песок"

Цветы у блокпоста, где сотрудники правоохранительных органов работают на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Цветы у блокпоста, где сотрудники правоохранительных органов работают на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

СМИ узнали, как техасскому стрелку удалось купить оружие, несмотря на свое прошлое. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов поделился мнением, сможет ли трагедия в Техасе переломить американское оружейное лобби.

ВВС США не выполнили необходимые процедуры, предписанные Пентагоном, и не сообщили ФБР о прошлом стрелка из Техаса, поэтому ему удалось приобрести оружие, сообщает газета Washington Post.

Уточняется, что ВВС США были обязаны сообщить федеральным правоохранительным органам страны о том, что Девин Келли в 2014 году был с порицанием уволен со службы – он был обвинен в причинении физического вреда своей супруге и ребенку. Если бы правоохранители были об этом осведомлены, ему было бы запрещено покупать огнестрельное оружие. Директива Пентагона обязывает информировать Федерального бюро расследований (ФБР) о подобных случаях насилия.

"Исходная информация указывает на то, что случай бытового насилия со стороны Келли не был внесен в базу данных Национального центра информации о преступности", — говорится в опубликованном заявлении представителя ВВС.

По данным газеты, представитель сети Academy Sports подтвердил, что Келли купил две единицы оружия в одном из их магазинов после прохождения федеральных проверок за этот и за прошлый год. Использовал ли злоумышленник именно это оружие во время стрельбы в церкви, следствие пока не выяснило.

Днем в воскресенье Келли открыл стрельбу в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Стрелявший, вооруженный автоматической винтовкой, не имел разрешения на ношение оружия.

Как ранее передавал телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне, Келли в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации, был уволен со службы с порицанием и попал под трибунал в 2014 году.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация с правом на владение оружием в США вряд ли изменится.

"Опять начнутся разговоры о том, что нельзя нарушать права человека, что такая информация не должна иметь широкое распространение. Но ведь уму непостижимо – в вооруженных силах служит человек, который пытался совершить покушение на свою жену и ребенка, и эта информация остается в той структуре, где произошло увольнение. Как такое возможно? В каком-то смысле ведомственные соображения оказываются сильнее. ВВС не хотело, чтобы знали, что в их рядах служит человек, который, вместо того, чтобы защищать страну, покушается на своих близких. Каждый раз, когда в США происходит такая громкая история с убийством значительного количества людей, начинаются разговоры о том, почему это стало возможным, почему у человека есть оружие. Каждый президент США произносит риторическую фразу, что он подумает, как предупредить такого рода эксцессы. И затем – ничего. Слишком могущественно оружейное лобби, начинаются спекуляции на праве американцев свободно владеть оружием – и все уходит в песок", — сказал Юрий Светов.



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