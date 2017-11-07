Политолог о ранении журналистов в Сирии: США патронируют остатки ИГ*

Вид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре, где продолжаются бои между сирийской армией и боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ. 23 сентября 2017

Вид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре, где продолжаются бои между сирийской армией и боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ. 23 сентября 2017

В сирийском Дейр-эз-Зоре ранены журналисты телеканалов НТВ и "Звезда". Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что до стабилизации ситуации в восточной части Сирии еще далеко.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления журналистам телеканалов НТВ и "Звезда", а также российским военным, пострадавшим во время взрыва в Сирии.

"Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала "Звезда" Константину Худолееву и Дмитрию Стародубскому!", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Журналисты работали в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, когда произошел подрыв управляемого фугаса. Пострадали журналисты, а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра.

Всех пострадавших оперативно эвакуировали на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказали необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что их жизни вне опасности.

"Мы внимательно следим за судьбой наших коллег — корреспондента НТВ Ильи Ушенина и оператора Тимура Воронова. Наши ребята живы, и это главное. Сейчас для нас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой", — прокомментировали в пресс-службе НТВ.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что до стабилизации ситуации в восточной части Сирии еще далеко.

"Сомнительно, что была какая-то специальная атака против журналистов, скорее всего, они оказались в зоне боевых действий. До мира в этой восточной части Сирии еще далеко. Представители западной коалиции, прежде всего США, в какой-то степени патронируют остатки ИГ*. Если бы не это, то зачистка этой территории давно бы уже закончилась. Однако приходится фактически их "выковыривать" из городских руин – вот в чем проблема. Конечно, до полной стабилизации ситуации очень далеко. Есть определенные договоренности в зонах деэскалации, но там есть часть оппозиции, которая ничем не отличается от ИГ* и сотрудничает с ИГ*", — сказал Андрей Суздальцев.



*Террористическая организация, запрещенная в России

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