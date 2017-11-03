Эксперт: Украине не нужны кредиты МВФ. Ее валютой заваливают гастарбайтеры

В МВФ назвали условия выделения нового транша Украине. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у страны нет острой необходимости в кредитах, предоставляемых фондом.

Для очередного пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом Киев должен принять ряд законов, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

По его словам, Украина уже на две трети выполнила программу сотрудничества с фондом.

"По программе МВФ мы сделали выборку 12,5 миллиарда долларов (4,6 миллиарда Киев получил по предыдущей программе stand-by и восемь миллиардов по действующей четырехлетней программе – ред.)", – заявил Люнгман на украинском инвестиционном форуме.

Для четвертого пересмотра текущего плана сотрудничества Киев должен принять законы о приватизации и создании антикоррупционного суда, а также скорректировать цены на газ.

Кроме того, Киев обязан осуществить успешную пенсионную реформу. Сейчас МВФ анализирует законодательные изменения в этой сфере, которые приняла Рада.

При этом Люнгман подчеркнул, что МВФ не отказался от требования проведения земельной реформы на Украине как критерия для пересмотра программы, а всего лишь перенес его на 2018 год.

Также постпред МВФ отметил, что Киев недостаточно эффективно борется с коррупцией, которая ежегодно обходится стране в два процента роста ВВП.

Как рассказал замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, Украина по плану сотрудничества с МВФ может получить еще восемь миллиардов долларов.

По его словам, Украина пока не может обойтись без денег МВФ. Профиль рефинансирования на 2019-2020 год становится все более сложным, и тут может помочь финансирование от фонда и других международных организаций. Кроме того, сотрудничество с МВФ дает возможность проводить важные реформы, добавил Сологуб.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что представитель МВФ запутался, делая заявление.

"Он немножечко запутался, как любой госчиновник. Люнгман напомнил, что Украина не приняла закон про антикоррупционный суд. В принципе, его принять можно. Но на коррупцию это никак не повлияет. У нас уже очень много посоздавали антикоррупционных структур, но коррупция как была, так и осталась. Второе – представитель МВФ "нагадал", что нужно принять новый закон о приватизации. Такой законопроект есть, его даже в Верховной раде обсуждали. И я не скажу, что там что-то радикально меняется, фактически остается все то же самое, просто немножко меняется процедура приватизации. Каждый год говорят про приватизацию, но реально ее, конечно, не существует", – сказал Александр Охрименко в эфире радио Sputnik.

Примерно та же ситуация, по его словам, складывается и с ценами на газ и пенсионной реформой.

"Третье – представитель МВФ начал говорить о том, что Украине надо поднять цены на газ для населения. Но в меморандуме МВФ такого нет, там написано другое – что Украине надо снизить дефицит бюджета. Действительно можно снизить дефицит бюджета за счет поднятия цен на газ населению. Но ведь можно его снизить и за счет сокращения госрасходов на обслуживание чиновников. И четвертое – он сказал, что пенсионную реформу приняли, но он хочет посмотреть, какой будет эффект. Я могу сразу сказать – это ничего не даст. Это не пенсионная реформа, а ее имитация", – отметил украинский аналитик.

Но в целом, как считает Александр Охрименко, Украине не так уж и нужны кредиты МВФ.

"Украина вполне может обойтись без этих кредитов и в этом году, и в следующем, и потом… В Украину за девять месяцев этого года пришло валюты от гастарбайтеров – 6,3 миллиарда долларов. А кредиты МВФ измеряются миллиардом-двумя. Смысл брать кредит МВФ, тем более что его надо отдавать, если Украину заваливают гастарбайтеры валютой?..", – заключил украинский аналитик.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Киев получил только один транш в миллиард долларов. Он поступил в апреле.

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