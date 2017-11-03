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Военный эксперт: удары ВКС приближают Сирию к свободе от ИГ*

18:4803.11.2017
(обновлено: 18:50 03.11.2017)
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© Минобороны РФУдар Калибров по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в СирииУдар Калибров по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Сирии
© Минобороны РФ
Минобороны сообщило об очередном массированном ударе по ИГ* в Сирии. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил неоценимую помощь российских военных в освобождении арабской республики от террористов.

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 и подлодка "Колпино" нанесли массированный удар по "Исламскому государству"* в районе города Абу-Кемаль в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военный эксперт: Россия готова к финальным ударам по террористам в Сирии

Целями атаки стали склады оружия и боеприпасов, скопления боевиков и командные пункты террористов.

В операции участвовали бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы "Хмеймим", их прикрывали истребители Су-30СМ, Су-35 и Миг-29.

"Колпино" запустила шесть крылатых ракет "Калибр" из подводного положения с расстояния свыше 650 километров.

За последние трое суток Ту-22 нанесли по террористам на востоке Сирии 18 ударов, еще девять – подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" в Средиземном море.

Военнослужащие во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Эксперт: взятие Дейр-эз-Зора – важный шаг к полному освобождению Сирии

Самолеты Дальней авиации, преодолев пять тысяч километров, вернулись на аэродром базирования. Подлодки продолжают выполнять задачи в составе соединения ВМФ.

Всего за неделю самолеты ВКС в Сирии совершили более 390 вылетов и уничтожили более 950 объектов террористов. 

В Минобороны отмечали, что от террористов освобождено уже более 90% территории САР. Как подчеркнул российский МИД, операция в Сирии подходит к завершающему этапу.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил неоценимую помощь, которую российские военные оказывают правительственной армии Сирии в освобождении страны от террористов.

"Удары наших моряков и летчиков по позициям террористов в Сирии очень помогают сирийской правительственной армии освободить свою страну от бандформирований. Если бы не наши военнослужащие, не наши удары, конечно, свобода Сирии от игиловцев* была бы отодвинута на дальнее расстояние. При этом удары "Калибрами" и авиационными ракетами говорят о том, что сегодня российские ВКС вполне могут сократить свою группировку. Потому что нашим силам необязательно присутствовать на территории Сирии. Они могут поддерживать наступление сирийской правительственной армии на террористов из акватории Средиземного и Каспийского морей и с помощью воздушных ударов", – сказал Виктор Литовкин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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