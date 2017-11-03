Экономист: от сотрудничества Украины с МВФ выиграл Порошенко

"Мы на две трети выполнили пятилетнюю программу МВФ, по программе МВФ мы сделали выборку 12,5 млрд долларов (4,6 млрд Киев получил по предыдущей программе stand-by и 8 млрд по действующей четырехлетней программе – ред.)", – сказал Люнгман в пятницу на украинском инвестиционном форуме.
Он отметил, что для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества с МВФ Украине нужно принять новый закон о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу государственных активов, принять закон о создании антикоррупционного суда, провести корректировку цен на газ.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что выстраивание диалога с МВФ было принципиально важно лично для президента Украины Петра Порошенко.
"Петр Порошенко может быть вполне удовлетворен сотрудничеством Украины и МВФ. Ему действительно удалось выполнить требования МВФ, а самое главное – перенести выполнение одного из ключевых требований МВФ, то есть продажу земельного фонда Украины, особенно с участием иностранных компаний, на 2018 год. Это означает, что, в общем-то, Порошенко может рассчитывать на переизбрание президентом, что для него очень важно в данных условиях, поскольку это вопрос сохранения его личного состояния", – считает Василий Колташов.
В то же время, по его словам, экономика Украины в целом от проводимых по требованию МВФ реформ выиграла не так много.
"Что касается экономики Украины, то она от этих реформ особенно не выиграла. Потому что коррупционный разгул в стране продолжается, и от этого страдают инвесторы, в том числе европейские. К ним могут приходить чиновники и просто требовать взятку. Это нормальная практика на Украине. Возможно, со временем что-то изменится, но главное все-таки не это. А то, что Украина потеряла российский рынок и не смогла его заменить. А также то, что никакие реформы не могут обеспечить Украине ликвидацию дефицита платежеспособного спроса – как внешнего, так и внутреннего. Внутренний потребитель там сейчас может считаться чуть ли не нищим", – отметил Василий Колташов.
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