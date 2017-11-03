Экономист: от сотрудничества Украины с МВФ выиграл Порошенко

Киев на две трети выполнил программу сотрудничества с МВФ, заявил постпред фонда на Украине. Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что экономика Украины от проводимых по требованию МВФ реформ приобрела немного.

Киев уже на две трети выполнил программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

"Мы на две трети выполнили пятилетнюю программу МВФ, по программе МВФ мы сделали выборку 12,5 млрд долларов (4,6 млрд Киев получил по предыдущей программе stand-by и 8 млрд по действующей четырехлетней программе – ред.)", – сказал Люнгман в пятницу на украинском инвестиционном форуме.

Он отметил, что для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества с МВФ Украине нужно принять новый закон о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу государственных активов, принять закон о создании антикоррупционного суда, провести корректировку цен на газ.

Также, по словам Люнгмана, требованием для четвертого пересмотра программы является успешное проведение пенсионной реформы. При этом он отметил, что МВФ не отказался от требования проведения земельной реформы на Украине как критерия для пересмотра программы, а всего лишь перенес это требование на 2018 год.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что выстраивание диалога с МВФ было принципиально важно лично для президента Украины Петра Порошенко.

"Петр Порошенко может быть вполне удовлетворен сотрудничеством Украины и МВФ. Ему действительно удалось выполнить требования МВФ, а самое главное – перенести выполнение одного из ключевых требований МВФ, то есть продажу земельного фонда Украины, особенно с участием иностранных компаний, на 2018 год. Это означает, что, в общем-то, Порошенко может рассчитывать на переизбрание президентом, что для него очень важно в данных условиях, поскольку это вопрос сохранения его личного состояния", – считает Василий Колташов.

В то же время, по его словам, экономика Украины в целом от проводимых по требованию МВФ реформ выиграла не так много.

"Что касается экономики Украины, то она от этих реформ особенно не выиграла. Потому что коррупционный разгул в стране продолжается, и от этого страдают инвесторы, в том числе европейские. К ним могут приходить чиновники и просто требовать взятку. Это нормальная практика на Украине. Возможно, со временем что-то изменится, но главное все-таки не это. А то, что Украина потеряла российский рынок и не смогла его заменить. А также то, что никакие реформы не могут обеспечить Украине ликвидацию дефицита платежеспособного спроса – как внешнего, так и внутреннего. Внутренний потребитель там сейчас может считаться чуть ли не нищим", – отметил Василий Колташов.

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