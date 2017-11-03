Политолог о ракетных войсках в Донбассе: Киев не расстался с иллюзиями

В ДНР ответили на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы "вернуть Донбасс". Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik обратил внимание на воинственный настрой Киева.

Заявление президента Украины Петра Порошенко о ракетных войсках и артиллерии может спровоцировать эскалацию конфликта в Донбассе, считают в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Тяжелое вооружение украинских силовиков и так находится у линии соприкосновения в Донбассе. Подобные заявления Порошенко могут быть сигналом для военнослужащих ВСУ к подготовке к активным боевым действиям, а также могут подтолкнуть нацбатальоны к более активному применению артиллерии, танков, минометов по населенным пунктам республики. Это грозит обострением ситуации в Донбассе", – сказали РИА Новости в пятницу в оперативном командовании ДНР.

Ранее Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе, если это понадобится.

"Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны", – заявил Порошенко во время визита в воинскую часть в Киевской области.

Политолог Максим Жаров считает, что заявление украинского президента, в первую очередь, свидетельствует о том, что Киев до сих пор не расстался с планами вернуть Донбасс.

"Данное заявление Петра Порошенко можно расценивать, как очередное свидетельство того, что Украина не рассталась с иллюзиями на счет очередного наступления на Донбассе. И планирует в ближайшее время это наступление осуществить. В то же время это заявление Порошенко свидетельствует о том, что в Вооруженных силах Украины сейчас не очень все в порядке с дисциплиной. И таким образом Порошенко как верховный главнокомандующий ВСУ пытается каким-то образом наладить дисциплину в войсках", – сказал Максим Жаров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, воинственность Киева вряд ли позволит разрешить ситуацию на юго-востоке мирным путем.

"Я не думаю, что сейчас есть какие-то варианты мирного урегулирования украинского кризиса, потому что Киев постоянно демонстрирует свою воинственность и нежелание следовать Минским соглашениям. Поэтому, собственно, Порошенко и подталкивает ВСУ к мобилизации и приведению в повышенную боевую готовность в ожидании очередного наступления украинских войск на Донбассе", – считает политолог.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

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