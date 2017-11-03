Эксперт: на Украине – еще один эпизод "успешного развала" оборонки и армии

Украинские десантники раскритиковали решение властей сменить голубые береты военнослужащих на бордовые. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что в последнее время Киев принимает "весьма конструктивные и полезные" для армии меры.

Украинские десантники раскритиковали смену голубых беретов на бордовые. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Опрошенные десантники считают, что руководство занято не тем делом. "В командовании ВДВ лучше бы занимались подготовкой бойцов и получше бы снабжали тыл <…> казармы без отопления, с дырявыми окнами, крыши текут. А они головы ломают, какой бы цвет беретов придумать вместо голубого", – заявил один из военнослужащих.

"То, что голубые береты были при СССР в ВДВ, это еще не повод "декоммунизировать" традицию и символ войск", – уверен другой военный.

Однако есть и такие бойцы, которым цвет головного убора без разницы. "Мне все равно, какой будет цвет берета. Главное, каску и броник надеть", – заявил рядовой, проходящий военную службу по контракту.

Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины заменило военнослужащим голубые береты на бордовые. Свое решение оно объяснило тем, что голубые используют лишь семь стран, включая Россию, а бордовые – 59 государств.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что Киев постоянно придумывает подобные "новшества" для армии.

"Любые инициативы, связанные с улучшением армии или военной промышленности Украины – это всегда обслуживание большой коррупционной машины. Поэтому эта деятельность имеет имитационный или оформительский характер – как заказ рюкзаков в случае с делом (сына главы МВД Украины Александра) Авакова или смена цвета беретов, ввод камуфляжной формы для моряков и прочие "весьма конструктивные" и "полезные" для армии меры", – сказал Александр Асафов.

Он отметил, что возмущения со стороны украинских военнослужащих звучали уже неоднократно, однако никакой реакции Киева так и не последовало. И в данном случае мнение военнослужащих также останется без внимания, считает политолог.

"Не раз и не два высказывали возмущения сами военные, военные эксперты и даже депутаты Верховной рады, но коррупционная машина должна работать без сбоев, обогащая чиновников Украины. Поэтому к возмущениям десантников никто не прислушается, хотя, может быть, кто-то из оппозиционеров отреагирует и запишет их в свои сторонники. Но последствий у этого не будет никаких, как и у других возмущений: например, в ситуации с минометами "Молот", которые каждую неделю взрываются на передовой и убивают тех, кто из них стреляет, или с неработающими бронетранспортерами и другими эпизодами успешного развала оборонной промышленности Украины", – отметил Александр Асафов.

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