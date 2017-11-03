РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Юрист: в случае с российскими спортсменами МОК нарушил Олимпийскую хартию

15:5103.11.2017
(обновлено: 15:54 03.11.2017)
02771
© РИА Новости / Григорий СоколовПерейти в фотобанкБолельщики с российским флагом в Олимпийском парке СочиБолельщики с российским флагом в Олимпийском парке Сочи
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в фотобанк
WADA поддержала дисквалификацию российских лыжников, о которой объявила комиссия МОК. Спортивный юрист Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что признать обвинения в адрес российских спортсменов правомерными невозможно.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Александр Легков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Юрист о решении МОК по лыжникам: может, это ЦРУ подменило пробирки?
После доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК для дальнейшего расследования создал две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с ОИ в Сочи. Вторая во главе с Самуэлем Шмидом проверяет информацию о якобы существовавшем госвмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Комиссия Освальда в среду признала Легкова и Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Россия лишена двух медалей Игр-2014 в лыжных гонках. Легков и Белов отстранены от участия в будущих Олимпиадах.

Церемония Год до Олимпийских игр 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Эксперт о призыве отстранить РФ от Олимпиады: идет "перетягивание каната"
"Агентство ожидает, что комиссия Освальда своевременно завершит оставшиеся 26 слушаний в отношении российских спортсменов, также как и комиссия Шмида, которая изучает проблемы институциональных манипуляций России в процессах допинг-контроля, выявленных в ходе расследования Макларена", – заявил руководитель WADA Крэйг Риди.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее сообщила, что российская сторона подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik отметил, что признать обвинения в адрес российских спортсменов правомерными невозможно. 

"Прежде всего, из-за того, что нарушены юридические процедуры: все процессуальные действия осуществлялись без присутствия представителей с российской стороны, а также без присутствия независимых представителей. Мы не можем быть уверены, что результаты этих исследований достоверны. Даже если обнаруживаются царапины на пробирке, непонятно, кто их сделал и на каком этапе. В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом есть порядка десяти нарушений. Помимо наличия запрещенной субстанции или следов запрещенного метода в жидкостях организма есть еще такие нарушения, как манипулирование допинг-пробами, уклонение от допингового контроля, несообщение о месте нахождения спортсмена… То есть, целый куст нарушений – и вот одно из них якобы выявлено. Но если даже так, то выявлено оно вопреки действующим процедурам, поэтому признать это правомерным, я считаю, нельзя", – сказал Сергей Алексеев.

По его мнению, в случае с российскими спортсменами МОК нарушил не только действующие процедуры, но и Олимпийскую хартию.  

"По пунктам: во-первых, у нас главный участник международного олимпийского движения – это не государство отдельное, даже не национальный Олимпийский комитет и не федерация, а это спортсмен-олимпиец. Если нет доказательств, что он нарушил действующие правила, то МОК обязан защищать его участие в соревнованиях. Это самое главное в Олимпийской хартии. Второе: Олимпийская хартия говорит, что МОК обязан охранять автономию спорта. То есть, независимость от политики. А одним из грубых нарушений в области олимпийского движения является дискриминация спортсменов. По национальному признаку, по признаку принадлежности к стране, что и происходит в отношении наших спортсменов", – напомнил Сергей Алексеев. 

Повышенное внимание к российским спортсменам, по его словам, само по себе можно считать нарушением Олимпийской хартии. 

"У нас есть принцип равенства. Он закреплен во многих конвенциях, в Олимпийской хартии говорится о равных стартовых условиях для всех стран, для всех спортсменов. Так почему проверки идут главным образом против России? Мы знаем, что за первые полгода 2017 в три раза больше на допинге поймано спортсменов в США, чем в России: 24 в России и 73 в США. А специальные комиссии создаются по российским спортсменам. То есть, принцип равенства нарушается и МОК, в частности, его не охраняет", – считает Сергей Алексеев. 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена