Юрист: в случае с российскими спортсменами МОК нарушил Олимпийскую хартию

WADA поддержала дисквалификацию российских лыжников, о которой объявила комиссия МОК. Спортивный юрист Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что признать обвинения в адрес российских спортсменов правомерными невозможно.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

После доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК для дальнейшего расследования создал две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с ОИ в Сочи. Вторая во главе с Самуэлем Шмидом проверяет информацию о якобы существовавшем госвмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Комиссия Освальда в среду признала Легкова и Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Россия лишена двух медалей Игр-2014 в лыжных гонках. Легков и Белов отстранены от участия в будущих Олимпиадах.

"Агентство ожидает, что комиссия Освальда своевременно завершит оставшиеся 26 слушаний в отношении российских спортсменов, также как и комиссия Шмида, которая изучает проблемы институциональных манипуляций России в процессах допинг-контроля, выявленных в ходе расследования Макларена", – заявил руководитель WADA Крэйг Риди.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее сообщила, что российская сторона подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik отметил, что признать обвинения в адрес российских спортсменов правомерными невозможно.

"Прежде всего, из-за того, что нарушены юридические процедуры: все процессуальные действия осуществлялись без присутствия представителей с российской стороны, а также без присутствия независимых представителей. Мы не можем быть уверены, что результаты этих исследований достоверны. Даже если обнаруживаются царапины на пробирке, непонятно, кто их сделал и на каком этапе. В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом есть порядка десяти нарушений. Помимо наличия запрещенной субстанции или следов запрещенного метода в жидкостях организма есть еще такие нарушения, как манипулирование допинг-пробами, уклонение от допингового контроля, несообщение о месте нахождения спортсмена… То есть, целый куст нарушений – и вот одно из них якобы выявлено. Но если даже так, то выявлено оно вопреки действующим процедурам, поэтому признать это правомерным, я считаю, нельзя", – сказал Сергей Алексеев.

По его мнению, в случае с российскими спортсменами МОК нарушил не только действующие процедуры, но и Олимпийскую хартию.

"По пунктам: во-первых, у нас главный участник международного олимпийского движения – это не государство отдельное, даже не национальный Олимпийский комитет и не федерация, а это спортсмен-олимпиец. Если нет доказательств, что он нарушил действующие правила, то МОК обязан защищать его участие в соревнованиях. Это самое главное в Олимпийской хартии. Второе: Олимпийская хартия говорит, что МОК обязан охранять автономию спорта. То есть, независимость от политики. А одним из грубых нарушений в области олимпийского движения является дискриминация спортсменов. По национальному признаку, по признаку принадлежности к стране, что и происходит в отношении наших спортсменов", – напомнил Сергей Алексеев.

Повышенное внимание к российским спортсменам, по его словам, само по себе можно считать нарушением Олимпийской хартии.

"У нас есть принцип равенства. Он закреплен во многих конвенциях, в Олимпийской хартии говорится о равных стартовых условиях для всех стран, для всех спортсменов. Так почему проверки идут главным образом против России? Мы знаем, что за первые полгода 2017 в три раза больше на допинге поймано спортсменов в США, чем в России: 24 в России и 73 в США. А специальные комиссии создаются по российским спортсменам. То есть, принцип равенства нарушается и МОК, в частности, его не охраняет", – считает Сергей Алексеев.

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