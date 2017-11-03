Мнение: встреча с Путиным станет "красной тряпкой" для противников Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

В Кремле не исключили встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. Политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik отметил, что отношения двух стран переживают непростой период.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите АТЭС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается, и как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что важность любого контакта президентов России и США для международной ситуации "трудно переоценить".

Накануне Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Путиным на полях саммита АТЭС. Он рассказал, что хочет обсудить ситуацию в Северной Корее, Сирии и на Украине.

Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.

Последний раз Трамп и Путин общались на полях саммита G20 в Германии в июле.

В Москве считают, что отношения России и США находятся на "беспрецедентно низком уровне". В 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и ситуации на Украине Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции, которые затем неоднократно расширялись. Россия приняла ответные меры.

Независимый политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что встреча лидеров РФ и США, если она состоится, пойдет на пользу российско-американским отношениям, которые переживают непростой период.

"Продолжается война санкций, продолжаются различного рода дипломатические скандалы, связанные с имуществом российских диппредставительств в США. Тяжело проходит процесс нахождения общей позиции по Сирии. Поэтому, я думаю, такая встреча, безусловно, была бы полезна. Но в Америке есть много политических сил, которые будут давить на Трампа с целью отказаться от подобной идеи. Потому что сейчас все, что связано с Россией, является "красной тряпкой" как для Демократической партии, так и для многих республиканцев. Поэтому сложно сказать, состоится ли такая встреча", – сказал Александр Сафонов.

По его мнению, главной темой на переговорах могла бы стать Сирия.

"Если встреча состоится, то основным вопросом, скорее всего, будут даже не двусторонние отношения, а ситуация в Сирии – что будет после уничтожения ИГИЛ ("Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в РФ), которая уже не за горами, что будет дальше происходить в Сирии. Я думаю, что вопрос сирийского урегулирования сейчас для сторон является самым важным и самым острым, несмотря на все прочие непростые моменты", – отметил политолог.

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