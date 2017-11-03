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Мнение: ВМФ РФ в Арктике отобьет желание претендовать на наши территории

13:3003.11.2017
(обновлено: 13:34 03.11.2017)
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкУчебная высадка десанта с большого десантного корабля Митрофан МоскаленкоУчебная высадка десанта с большого десантного корабля Митрофан Москаленко
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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ВМФ России создает систему мониторинга Северного морского пути, сообщают в командовании Северного флота. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik рассказал об основных задачах, которые стоят перед ВМФ России в регионе.

Северный флот создает систему мониторинга надводной и подводной обстановки Северного морского пути и полного контроля воздушного пространства над своей арктической зоной ответственности, сообщил командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

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Он отметил, что в конце 2015 года на боевое дежурство заступил первый зенитно-ракетный полк на архипелаге Новая Земля, на вооружении которого стоит модернизированный комплекс противовоздушной обороны.

"В дальнейшем силы и средства ПВО будут только совершенствоваться и наращиваться", – подчеркнул командующий Северным флотом.

По его словам, начиная с 2012 года, корабли и суда СФ совершают регулярные походы по морям Северного Ледовитого океана для освоения театра плавания, совершенствования арктической подготовки моряков и личного состава сухопутных и береговых войск флота.

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Он уточнил, что в 2017 году поход стал самым масштабным и максимально насыщенным событиями. "Отряд кораблей и судов обеспечения СФ прошел в общей сложности порядка шести тысяч морских миль. От Североморска до Новосибирских островов и обратно. Через акватории Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых, а также по реке Енисей до порта Дудинка. В этом районе бойцы арктической мотострелковой бригады совместно с подразделениями ВДВ и спецназа провели межвидовое тактическое учение по охране и обороне важного промышленного объекта в Арктике", – заключил вице-адмирал.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik рассказал о главных задачах, которые стоят перед ВМФ России в регионе.

"Сегодня возникают новые требования к развитию экономики, где наиболее чувствительным местом является логистическая система. И, конечно же, возникает необходимость формирования и оттачивания действий на Северном морском пути. Это наш государственный путь, его открыла и формирует Россия. И на сегодняшний день к нему привлекается особое внимание, прежде всего, зарубежных стран. Это чрезвычайно выгодный путь, он освоен. Но для прохождения судов необходимо обеспечить военную безопасность. И этим занимается ВМФ России. На него возложены большие задачи, прежде всего, обеспечить надежность прохождения по этому пути, прикрыть его со всех сторон. Наша задача – обеспечить безопасность этой магистрали", – сказал Андрей Кошкин.

При этом, по его словам, необходимо обеспечить безопасность не только Северного морского пути, но и всей арктической территории РФ.

"Арктическая зона должна быть хорошо прикрыта в связи с тем, что слишком много государств готовы броситься на ее разработку и даже претендуют на часть территории, которая принадлежит Российской Федерации. Поэтому там должны находиться надежные подразделения и части, в том числе корабельные группы ВМФ России, которые убрали бы все желания претендовать на наши территории. И здесь мониторинг также играет важное значение. В целом можно говорить с уверенностью, что наша задача будет выполнена на "отлично"", – отметил военный политолог.

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