РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: США напрямую вовлечены в геноцид сирийского народа

12:1903.11.2017
0440
© РИА Новости / Геннадий МельникПерейти в фотобанкСирийские беженцы проводят массовую голодовку возле парламента ГрецииСирийские беженцы проводят массовую голодовку возле парламента Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Перейти в фотобанк
В Минобороны РФ рассказали, что американцы незаконно развернули в сирийском Ат-Танфе свою военную базу. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал востоковед Вячеслав Матузов.

Десятки тысяч сирийских беженцев не могут получить гуманитарную помощь из-за незаконно развернутой в Ат-Танфе американской военной базы, сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Жители Дейр-эз-Зоре на одной из улиц города. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Эксперт о заявлении военных США по Сирии: путают следы, но топорно
Отмечается, что в этом районе сложилась острая гуманитарная ситуация. Американские военные "под угрозой уничтожения" запретили приближаться к базе на расстояние ближе 55 км, поэтому десятки тысяч сирийцев не могут попасть в расположенный рядом палаточный лагерь "Ар-Рукбан".

Российские военные рассказали, что сирийцы, которые смогли покинуть район Ат-Танфа, подтвердили информацию о тяжелейшей гуманитарной ситуации.

По словам очевидцев, американские советники недавно развернули рядом с Ар-Рукбаном новый лагерь, в который съезжаются боевики из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни. Из них формируют очередную "умеренную оппозицию" – "Национальную сирийскую армию".

Бойцы курдских отрядов самообороны в Ракке
© Sputnik / Hikmet Durgun
Мнение: США создают в сирийской Ракке альтернативный "центр силы"
В Центре по примирению рассказали, что американские советники торгуются с полевыми командирами боевиков, определяя стоимость найма. В результате разница в доходах наемников разных банд даже одной группировки может отличаться многократно. На этой почве в воскресенье произошли столкновения между боевиками группировок "Бригада шахидов "Аль-Карьятейна"" и "Восточные львы". Тогда погибли 13 беженцев, еще более 20, в том числе дети, пострадали. Американская сторона не оказывала им медпомощь.

"Фактически все пострадавшие обречены на гибель", – сказали в Центре.

Российские специалисты заявили, что Вашингтон грубо нарушает гуманитарное право, его действия можно расценить как военное преступление.

Руководитель Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, бывший дипломат Вячеслав Матузов в эфире радио Sputnik напомнил, что именно США вместе с рядом политиков в арабских монархиях Персидского залива стояли у истоков дестабилизации положения в Сирии – о чем откровенно заявляют и сами арабские политики.

"Сейчас, когда Америка решила всю ответственность за создание террористических группировок взвалить на арабов, такие выступления являются очень важным доказательством преступлений, которые совершала американская администрация при президенте Бараке Обаме. Все что мы наблюдаем на территории Сирии, все убийства, преступления – это продукт американской политики. И то, что сегодня творят там американские военные – лишнее подтверждение того, что США напрямую вовлечены в геноцид сирийского народа", – считает Вячеслав Матузов.  

По его мнению, сегодня нет признаков изменения подходов Вашингтона к Сирии – в том числе из-за отсутствия у президента США единой команды. 

"У них нет единого центра управления. Если посмотреть, что творится в их высших центрах управления, то становится смешно, а порой даже горько… Америка – без власти, и управляют всеми процессами какие-то силы из-за спины американской администрации. А эти силы отличаются кровожадностью и беспринципностью, а их деятельность нарушает все нормы международного права. Америка находится в растерянном состоянии, Трамп как президент – фактически парализован, а действуют люди типа неоконсерваторов и сенатора (Джона) Маккейна, изначально затеявшие всю эту ситуацию на Ближнем Востоке", – полагает Вячеслав Матузов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем! 

 


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена