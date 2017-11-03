Эксперт: США напрямую вовлечены в геноцид сирийского народа

В Минобороны РФ рассказали, что американцы незаконно развернули в сирийском Ат-Танфе свою военную базу. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал востоковед Вячеслав Матузов.

Десятки тысяч сирийских беженцев не могут получить гуманитарную помощь из-за незаконно развернутой в Ат-Танфе американской военной базы, сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что в этом районе сложилась острая гуманитарная ситуация. Американские военные "под угрозой уничтожения" запретили приближаться к базе на расстояние ближе 55 км, поэтому десятки тысяч сирийцев не могут попасть в расположенный рядом палаточный лагерь "Ар-Рукбан".

Российские военные рассказали, что сирийцы, которые смогли покинуть район Ат-Танфа, подтвердили информацию о тяжелейшей гуманитарной ситуации.

По словам очевидцев, американские советники недавно развернули рядом с Ар-Рукбаном новый лагерь, в который съезжаются боевики из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни. Из них формируют очередную "умеренную оппозицию" – "Национальную сирийскую армию".

В Центре по примирению рассказали, что американские советники торгуются с полевыми командирами боевиков, определяя стоимость найма. В результате разница в доходах наемников разных банд даже одной группировки может отличаться многократно. На этой почве в воскресенье произошли столкновения между боевиками группировок "Бригада шахидов "Аль-Карьятейна"" и "Восточные львы". Тогда погибли 13 беженцев, еще более 20, в том числе дети, пострадали. Американская сторона не оказывала им медпомощь.

"Фактически все пострадавшие обречены на гибель", – сказали в Центре.

Российские специалисты заявили, что Вашингтон грубо нарушает гуманитарное право, его действия можно расценить как военное преступление.

Руководитель Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, бывший дипломат Вячеслав Матузов в эфире радио Sputnik напомнил, что именно США вместе с рядом политиков в арабских монархиях Персидского залива стояли у истоков дестабилизации положения в Сирии – о чем откровенно заявляют и сами арабские политики.

"Сейчас, когда Америка решила всю ответственность за создание террористических группировок взвалить на арабов, такие выступления являются очень важным доказательством преступлений, которые совершала американская администрация при президенте Бараке Обаме. Все что мы наблюдаем на территории Сирии, все убийства, преступления – это продукт американской политики. И то, что сегодня творят там американские военные – лишнее подтверждение того, что США напрямую вовлечены в геноцид сирийского народа", – считает Вячеслав Матузов.

По его мнению, сегодня нет признаков изменения подходов Вашингтона к Сирии – в том числе из-за отсутствия у президента США единой команды.

"У них нет единого центра управления. Если посмотреть, что творится в их высших центрах управления, то становится смешно, а порой даже горько… Америка – без власти, и управляют всеми процессами какие-то силы из-за спины американской администрации. А эти силы отличаются кровожадностью и беспринципностью, а их деятельность нарушает все нормы международного права. Америка находится в растерянном состоянии, Трамп как президент – фактически парализован, а действуют люди типа неоконсерваторов и сенатора (Джона) Маккейна, изначально затеявшие всю эту ситуацию на Ближнем Востоке", – полагает Вячеслав Матузов.

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