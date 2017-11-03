Авиаэксперт: США допустили большую оплошность и безалаберность с F-35

США заморозили на месяц программу оснащения ВВС истребителями F-35 после обнаружения на самолетах ржавчины, пишут СМИ. Авиаэксперт Владимир Попов в эфире радио Sputnik назвал возможные причины произошедшего с техникой.

Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооруженных сил истребителями F-35 после того, как на самолетах нашли ржавчину, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, следы коррозии, превышающей допустимые стандартами пределы, появились на месте соединения внешней панели из углеродного волокна с алюминиевым корпусом истребителя.

По словам спикера Пентагона Джо Деллаведовы, ржавчина возникла по вине разработчика, компании Lockheed Martin.

"Выявленные дефекты в будущем необходимо исправить, но они не угрожают безопасности полетов на F-35 и не влияют на наши операции", – заявил Деллаведова в интервью агентству.

Вместе с тем заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов считает, что проблема с самолетами, прежде всего, связана с их ненадлежащим хранением.

"Допустили большую оплошность и безалаберность те, кто отвечает за сохранность столь дорогой авиационной техники. Скорее всего, был вопрос с доработкой, должны были произвести некоторую модернизацию, поэтому длительное время эти самолеты не использовались по назначению, то есть они практически не летали, стояли на хранении. А вот хранение должным образом соответствующими службами обеспечено не было", – сказал Владимир Попов в эфире радио Sputnik.

По его словам, данный случай – это очень большой минус для США.

"Потому что техника дорогостоящая, и в данном случае нанесен и технический урон, и моральный: граждане США надеются на защиту со стороны Вооруженных сил и ВВС, в частности, а техника оказалась в таком плачевном состоянии. А это ведет и к небоеготовности авиационных подразделений, а затем и к последствиям. Хорошо, если ржавчину где-то можно убрать. А если это уже поразило конструкцию очень сильно, то придется применять более дорогие методы ремонта, а это большие затраты", – отметил авиаэксперт.

Самолет F-35 Lightning II – второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов. Самолеты регулярно подвергаются критике, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа, отмечены частые случаи технических неполадок.

Так, в октябре представители американских ВВС сообщили, что у многих пилотов F-35 наблюдаются симптомы кислородного голодания. По мнению представителя Военно-воздушных сил США Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС.

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